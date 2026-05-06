ÖFB-Star droht Endspiel-Sperre - auch drei Kollegen betroffen

Abstiegskampf pur heißt es aktuell in der Deutschen Bundesliga. Mit dem 1. FC Heidenheim (23 Pkt.), FC St. Pauli (26 Pkt.) und dem VfL Wolfsburg (26 Pkt.) kämpfen gleich drei Teams um einen Platz in der Relegation. Köln und Werder davor (beide 32 Pkt.) sind hingegen so gut wie durch.

ÖFB-Kicker gibt es bei allen drei Klubs. Mathias Honsak und Paul Tschernuth vertreten Schlusslicht Heidenheim. Simon Spari, David Nemeth und Jannik Robatsch laufen für St. Pauli auf.

Die größten Chancen auf einen Ligaverbleib haben dem aktuellen Tabellenstand zufolge Pavao Pervan und Patrick Wimmer (VfL Wolfsburg).

Wolfsburg drohen mehrere Sperren

Dabei muss vor allem Wimmer beim kommenden Heimspiel gegen den FC Bayern München aufpassen. Der 24-Jährige ist mit vier Gelben Karten vorbelastet und fehlt bei Gelb gegen den Meister am letzten Spieltag ausgerechnet gegen St. Pauli.

Mit Christian Eriksen, Vinicius Souza und Matthias Svanberg stehen drei weitere VfL-Kicker bei vier Karten. Eine Verwarnung der vier Vorbelasteten sollte also auf jeden Fall vermieden werden.

"Wir müssen uns gut vorbereiten und gegen Bayern alles reinhauen. Natürlich schaut man auch auf die Tabelle und wir schielen auch ein bisschen auf das Endspiel", wird Wimmer vom "kicker" zitiert.

Auch Spieler von St. Pauli vorbelastet

St. Pauli gastiert vor dem Heimspiel gegen Wolfsburg bei RB Leipzig. Auch dort muss aufgepasst werden. Danel Sinani und Eric Smith sind vorbelastet. Gleiches trifft auf James Sand zu, der US-Amerikaner ist aktuell allerdings verletzt.

Das Restprogramm der formstarken Heidenheimer (Acht Punkte aus den letzten fünf Spielen/Fünfter in diesem Zeitraum) lautet Köln (A) und Mainz (H). Marnon Busch hält als einziger Spieler des Schlusslichts bei vier Gelben Karten.