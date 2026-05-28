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Nach Abstieg: Wolfsburg gibt neun Abgänge bekannt

Bei den "Wölfen" steht ein großer Kaderumbruch an. Auch eine Salzburg-Leihgabe wird den Klub wieder verlassen.

Nach Abstieg: Wolfsburg gibt neun Abgänge bekannt Foto: © IMAGO / Ulrich Hufnagel
Textquelle: © LAOLA1
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Der VfL Wolfsburg treibt seine Planungen für die zweite deutsche Bundesliga voran!

Wenig überraschend werden einige Spieler den Verein im Sommer verlassen. Darunter wohl auch ÖFB-Legionär Patrick Wimmer. Noch steht aber nicht fest, wohin es den Offensivspieler ziehen wird >>>

Bei einigen anderen gibt es hingegen bereits Klarheit. Wie die "Wölfe" am Donnerstag verkünden, werden die Leihspieler Adam Daghim (zurück nach Salzburg), Jeanuel Belocian, Jenson Seelt und Jesper Lindström den Klub verlassen.

Außerdem werden auch Jonas Wind und Kevin Paredes nicht mehr das Wolfsburg-Trikot tragen. Die verliehenen Jakub Kaminski, Nicolas Cozza und Bartol Franjic kehren hingegen nicht mehr in die Autostadt zurück.

Österreichs bisherige Trainer in der 2. Deutschen Bundesliga

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