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Mit Kane und drittem Goalie: Bayern reisen nach Leverkusen

Beim Rekordmeister gibt es viele prominente Ausfälle, doch der Torjäger kehrt zurück. Ilzers Hoffenheim empfängt Wolfsburg beim Hecking-Comeback.

Mit Kane und drittem Goalie: Bayern reisen nach Leverkusen Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
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Vor dem Spitzenspiel der deutschen Fußball-Bundesliga am Samstag bei Bayer Leverkusen hat der FC Bayern einige prominente Ausfälle zu verkraften.

Die beiden Tormänner Manuel Neuer und Jonas Urbig stehen nicht zur Verfügung (mehr Infos>>>), daher muss Trainer Vincent Kompany den dritten Goalie Sven Ulreich aufbieten. Zudem müssen Jamal Musiala und Alphonso Davies pausieren. Dafür steht Torjäger Harry Kane vor dem Comeback für das Team von Konrad Laimer.

Der Engländer hatte die vergangenen beiden Partien wegen Wadenproblemen ausgelassen. Beim 6:1 am Dienstag in der Champions League gegen Atalanta (zum Spielbericht >>>) wäre Kane wieder einsatzbereit gewesen, konnte aber aufgrund des Spielverlaufs geschont werden.

"Harry hat jetzt eine volle Trainingswoche gehabt, das war vor Atalanta nicht der Fall", erklärte Kompany und sagte mit Blick auf die Leverkusen-Partie: "Wenn er spielen kann, dann spielt er auch."

Kompany: "Schwer zu knacken"

Gegen die Leverkusener, die als Tabellensechste unbedingt Punkte für eine neuerliche Champions-League-Qualifikation benötigen, erwartet Kompany alles andere als "ein leichtes Spiel. Die waren schwer zu knacken. Wenn Arsenal Schwierigkeiten hatte da, dann weiß Bayern auch, dass da ein bisschen Gift sein muss in unserer Leistung, wenn wir was holen wollen."

Die Werks-Elf hatte am Mittwoch im Achtelfinal-Hinspiel der Königsklasse daheim gegen den überlegenen Premier-League-Spitzenreiter Arsenal ein 1:1 geholt.

Ilzers Hoffenheim gegen kriselnde Wolfsburger

Voll auf Champions-League-Kurs liegt die TSG Hoffenheim, die das Heimspiel gegen Wolfsburg als Tabellendritter in Angriff nimmt.

Auf die Truppe von Trainer Christian Ilzer und ÖFB-Linksverteidiger Alexander Prass wartet ein Gegner in der Krise - der Arbeitgeber von Patrick Wimmer kassierte in den jüngsten sieben Runden bei einem Unentschieden gleich sechs Niederlagen, nun soll Trainerveteran Dieter Hecking den auf den vorletzten Platz abgerutschten VfL retten.

Eine im Rennen um einen Champions-League-Platz richtungsweisende Partie bestreitet RB Leipzig. Die fünftplatzierten Sachsen treffen auswärts auf den punktegleichen Vierten VfB Stuttgart.

Bei den "Bullen" kehrte Xaver Schlager zuletzt ins Mannschaftstraining zurück, die Partie gegen die Schwaben dürfte für den ÖFB-Internationalen aber noch zu früh kommen.

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