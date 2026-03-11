NEWS
Fit für ÖFB-Lehrgang? Positive Nachrichten bei Leipzig-Legionär
Der Oberösterreicher kann bei den Sachsen wieder Teile des Mannschaftstrainings absolvieren - geht sich der ÖFB-Lehrgang aus?
Gute Nachrichten bei ÖFB-Legionär Xaver Schlager (28)!
Wie sein Klub RB Leipzig verkündet, kann er wieder Teile des Mannschaftstrainings absolvieren. Für Assan Ouédraogo, den Neffen von Rapid-Integrationsmanager Issiaka Ouédraogo, gilt dasselbe.
ÖFB-Lehrgang steht an
Schlager hatte mit Adduktorenbeschwerden zu kämpfen, könnte für den März-Lehrgang im ÖFB-Nationalteam wieder fit werden. Dort geht es gegen Ghana und Südkorea.
Der Oberösterreicher wird die Rasenballer im Sommer verlassen - wohin, ist noch nicht klar. Auch für die Kollegen droht ein Ausverkauf >>>