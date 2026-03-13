2026 noch sieglos: Affengruber und Co. treffen auf Real Madrid

Auf David Affengruber wartet am Samstag sowohl ein emotionales Highlight als auch eine enorme sportliche Herausforderung.

Der Innenverteidiger trifft mit seinem Klub Elche im Estadio Bernabeu auf Rekordmeister Real Madrid (am Samstag ab 21:00, hier im Live-Ticker>>>), der am Mittwoch im Achtelfinal-Hinspiel der Fußball-Champions-League Manchester City mit 3:0 abservierte (zum Spielbericht>>>). Hoffnung schöpft der Außenseiter aus dem ersten Saisonduell, das mit einem 2:2 endete. Zudem fehlt Reals Stürmerstar Kylian Mbappe.

Wie Trainer Alvaro Arbeloa am Freitag bestätigte, wird der Franzose aufgrund von Knieproblemen nicht rechtzeitig für die Partie gegen Elche fit, könnte aber im Rückspiel gegen ManCity am Dienstag wieder zur Verfügung stehen. Definitiv kein Thema für Samstag ist auch der an einer Blessur im Wadenmuskel laborierende ÖFB-Teamkapitän David Alaba.

Real kämpft um Titel, Elche um Klassenerhalt

Real liegt elf Runden vor Schluss vier Punkte hinter Spitzenreiter FC Barcelona, der am Sonntag den FC Sevilla empfängt. Elche hat als 17. nur noch einen Zähler Vorsprung auf die Abstiegszone.

Der Klub aus der 250.000-Einwohner-Stadt in der Provinz Alicante ist seit dem 21. Dezember des Vorjahres (4:0 gegen Rayo Vallecano) sieglos, es folgten sieben Niederlagen und vier Unentschieden. Der Niederösterreicher Affengruber kam in 25 der bisherigen 27 Liga-Matches zum Einsatz und spielte zuletzt zweimal durch.