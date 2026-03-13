Real Madrid Real Madrid RMA Elche CF Elche CF ELC
Morgen 21:00 Uhr
  • Vorbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

2026 noch sieglos: Affengruber und Co. treffen auf Real Madrid

Außenseiter Elche ist in diesem Jahr noch sieglos. Real spielt weiterhin ohne Mbappe und Alaba.

2026 noch sieglos: Affengruber und Co. treffen auf Real Madrid Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
Kommentare

Auf David Affengruber wartet am Samstag sowohl ein emotionales Highlight als auch eine enorme sportliche Herausforderung.

Der Innenverteidiger trifft mit seinem Klub Elche im Estadio Bernabeu auf Rekordmeister Real Madrid (am Samstag ab 21:00, hier im Live-Ticker>>>), der am Mittwoch im Achtelfinal-Hinspiel der Fußball-Champions-League Manchester City mit 3:0 abservierte (zum Spielbericht>>>). Hoffnung schöpft der Außenseiter aus dem ersten Saisonduell, das mit einem 2:2 endete. Zudem fehlt Reals Stürmerstar Kylian Mbappe.

Wie Trainer Alvaro Arbeloa am Freitag bestätigte, wird der Franzose aufgrund von Knieproblemen nicht rechtzeitig für die Partie gegen Elche fit, könnte aber im Rückspiel gegen ManCity am Dienstag wieder zur Verfügung stehen. Definitiv kein Thema für Samstag ist auch der an einer Blessur im Wadenmuskel laborierende ÖFB-Teamkapitän David Alaba.

Real kämpft um Titel, Elche um Klassenerhalt

Real liegt elf Runden vor Schluss vier Punkte hinter Spitzenreiter FC Barcelona, der am Sonntag den FC Sevilla empfängt. Elche hat als 17. nur noch einen Zähler Vorsprung auf die Abstiegszone.

Der Klub aus der 250.000-Einwohner-Stadt in der Provinz Alicante ist seit dem 21. Dezember des Vorjahres (4:0 gegen Rayo Vallecano) sieglos, es folgten sieben Niederlagen und vier Unentschieden. Der Niederösterreicher Affengruber kam in 25 der bisherigen 27 Liga-Matches zum Einsatz und spielte zuletzt zweimal durch.

Alle bisherigen ÖFB-Kicker in La Liga

David Affengruber (0 Spiele)
Philipp Lienhart (0 Spiele)

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

ÖFB-Hoffnung Wanner im LIVE-Stream: PSV Eindhoven - NEC Nijmegen

ÖFB-Hoffnung Wanner im LIVE-Stream: PSV Eindhoven - NEC Nijmegen

International
4
Konkurrenz für Sabitzer! BVB plant Transfer-Offensive

Konkurrenz für Sabitzer! BVB plant Transfer-Offensive

Deutsche Bundesliga
6
Fix! Duo verlässt den BVB zum Saisonende

Fix! Duo verlässt den BVB zum Saisonende

Deutsche Bundesliga
Salzburg mit Interesse an Frankfurt-Talent

Salzburg mit Interesse an Frankfurt-Talent

Bundesliga
Nach Trump-Aussagen: Irans Nationalteam reagiert mit Kritik

Nach Trump-Aussagen: Irans Nationalteam reagiert mit Kritik

FIFA WM
2
Darum sagte Ex-Linzer Muslic und Schalke 04 ab

Darum sagte Ex-Linzer Muslic und Schalke 04 ab

International
Jankos unglaubliche Türkei-Story

Jankos unglaubliche Türkei-Story

Fußball
14

Kommentare

FC Elche ÖFB-Legionäre Fußball Real Madrid David Alaba Kylian Mbappe David Affengruber Alvaro Arbeloa Spanien (Fußball) Fußball International La Liga Primera Division