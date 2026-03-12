NEWS

"Wenn Schicker will..." – Ex-Salzburger mit Hoffenheim-Ansage

Unter Christian Ilzer gehört Bernardo zu den absoluten Leistungsträgern. Nun lässt er mit einer Zukunftsansage aufhorchen.

"Wenn Schicker will..." – Ex-Salzburger mit Hoffenheim-Ansage Foto: © GETTY
Christian Ilzer und die TSG 1899 Hoffenheim dürfen wohl auch in Zukunft auf die Dienste von Bernardo vertrauen.

Gegenüber dem "kicker" lässt der ehemalige Salzburg-Verteidiger nun nämlich mit einem Bekenntnis aufhorchen.

"Ich fühle mich sehr wohl hier, es ist wie eine Familie. Wenn ich länger hierbleiben könnte, wäre das super. Wenn Andi Schicker meinen Vertrag verlängern will, werde ich das akzeptieren."

Fünfmal österreichischer Meister

Der Brasilianer (30) war im Sommer 2025 ablösefrei von Absteiger VfL Bochum in den Kraichgau gewechselt. In der laufenden Saison gehört der Linksfuß – wenn fit – stets zum Stammpersonal. Der Vertrag des variabel einsetzbaren Defensivmanns läuft noch bis Sommer 2027.

Bernardos Karriere in Europa startete beim FC Red Bull Salzburg. Im Jänner 2016 kam er von Ponte Preta (Brasilien) in die Mozartstadt, ehe ihn RB Leipzig bereits im darauffolgenden Sommer für sechs Millionen Euro unter Vertrag nahm.

Zwei Jahre später war es für zehn Millionen Euro zu Brighton & Hove Albion in die Premier League gegangen, ehe er im Frühjahr 2021 zurück nach Salzburg wechselte.

Bernardo lief in 93 Spielen für Red Bull Salzburg auf, krönte sich fünfmal zum österreichischen Meister und holte obendrein vier ÖFB-Cup-Titel.

