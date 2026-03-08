Wohl fix: Trainer-Urgestein soll VfL Wolfsburg vor Abstieg retten

Erst vor wenigen Stunden wurde Daniel Bauer als Cheftrainer des VfL Wolfsburg entlassen (Alle Infos>>>), nun soll sich der Bundesligist bereits auf dessen Nachfolger festgelegt haben.

Wie mehrere Medien, darunter "Sky"-Reporter Florian Plettenberg am Sonntag vermelden, soll Dieter Hecking beim kriselnden Erstligisten übernehmen und den Klub mit seiner Erfahrung vor dem erstmaligen Abstieg retten. Der 61-Jährige war bereits von 2013 bis 2016 Trainer des Bundesligisten, den er 2015 zum Sieg im DFB-Pokal und in die Champions League führte.

Gespräche zwischen Hecking und den "Wölfen" soll es laut Plettenberg bereits seit einer Woche gegeben haben, der Deal mittlerweile fix sein. Zwischenzeitlich wurde auch Felix Magath beim VfL Wolfsburg gehandelt.

Zuletzt in Bochum tätig

Hecking soll einen Vertrag bis Saisonende unterschrieben haben. Er war zuletzt beim VfL Bochum tätig, den er in der vergangenen Saison ebenfalls in Abstiegsnot übernommen hatte, den Gang in die 2. Deutsche Bundesliga aber nicht verhindern konnte. Im vergangenen September wurde er beim Traditionsklub entlassen.

Insgesamt kann Hecking aber auf viel Erfahrung im deutschen Oberhaus zurückblicken. Neben dem VfL Wolfsburg betreute er unter anderem Borussia Mönchengladbach, den Hamburger SV, den 1. FC Nürnberg und Hannover 96. In der Bundesliga stand er insgesamt in 443 Spielen an der Seitenlinie. Dazu kommen 188 Partien in der zweithöchsten Spielklasse.