NEWS

Wohl fix: Trainer-Urgestein soll VfL Wolfsburg vor Abstieg retten

Die abstiegsbedrohten "Wölfe" sollen wenige Stunden nach der Entlassung von Daniel Bauer ihren neuen Cheftrainer gefunden haben. Er bringt viel Bundesliga-Erfahrung mit.

Wohl fix: Trainer-Urgestein soll VfL Wolfsburg vor Abstieg retten Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Erst vor wenigen Stunden wurde Daniel Bauer als Cheftrainer des VfL Wolfsburg entlassen (Alle Infos>>>), nun soll sich der Bundesligist bereits auf dessen Nachfolger festgelegt haben.

Wie mehrere Medien, darunter "Sky"-Reporter Florian Plettenberg am Sonntag vermelden, soll Dieter Hecking beim kriselnden Erstligisten übernehmen und den Klub mit seiner Erfahrung vor dem erstmaligen Abstieg retten. Der 61-Jährige war bereits von 2013 bis 2016 Trainer des Bundesligisten, den er 2015 zum Sieg im DFB-Pokal und in die Champions League führte.

Gespräche zwischen Hecking und den "Wölfen" soll es laut Plettenberg bereits seit einer Woche gegeben haben, der Deal mittlerweile fix sein. Zwischenzeitlich wurde auch Felix Magath beim VfL Wolfsburg gehandelt.

Zuletzt in Bochum tätig

Hecking soll einen Vertrag bis Saisonende unterschrieben haben. Er war zuletzt beim VfL Bochum tätig, den er in der vergangenen Saison ebenfalls in Abstiegsnot übernommen hatte, den Gang in die 2. Deutsche Bundesliga aber nicht verhindern konnte. Im vergangenen September wurde er beim Traditionsklub entlassen.

Insgesamt kann Hecking aber auf viel Erfahrung im deutschen Oberhaus zurückblicken. Neben dem VfL Wolfsburg betreute er unter anderem Borussia Mönchengladbach, den Hamburger SV, den 1. FC Nürnberg und Hannover 96. In der Bundesliga stand er insgesamt in 443 Spielen an der Seitenlinie. Dazu kommen 188 Partien in der zweithöchsten Spielklasse.

Das sind die teuersten Trainer aller Zeiten!

#15 - Ronald Koeman - 6 Millionen Euro
#15 - Jose Mourinho - 6 Millionen Euro

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Prass-Doppelpack sichert Hoffenheim Sieg bei Tabellenschlusslicht

Prass-Doppelpack sichert Hoffenheim Sieg bei Tabellenschlusslicht

Deutsche Bundesliga
11
Wolfsburg trennt sich von Trainer

Wolfsburg trennt sich von Trainer

Deutsche Bundesliga
3
Fan-Provokation? Jetzt spricht Prass

Fan-Provokation? Jetzt spricht Prass

Deutsche Bundesliga
14
Nach sieben Jahren: Mittelfeldspieler verlässt BVB

Nach sieben Jahren: Mittelfeldspieler verlässt BVB

Deutsche Bundesliga
In Überzahl: Glanzloser Dortmund-Sieg in Köln

In Überzahl: Glanzloser Dortmund-Sieg in Köln

Deutsche Bundesliga
Spektakuläre Punkteteilung im Breisgau

Spektakuläre Punkteteilung im Breisgau

Deutsche Bundesliga
Diagnose ist da! Neuer fällt im CL-Achtelfinale aus

Diagnose ist da! Neuer fällt im CL-Achtelfinale aus

Deutsche Bundesliga

Kommentare

Deutsche Bundesliga Fußball Fußball International Deutschland (Fußball) VfL Wolfsburg Gerüchteküche Dieter Hecking