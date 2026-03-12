NEWS

Konkurrenz für Sabitzer! BVB plant Transfer-Offensive

Borussia Dortmund will im kommenden Sommer auf einigen Positionen aufrüsten. Das könnte auch Marcel Sabitzer betreffen.

Konkurrenz für Sabitzer! BVB plant Transfer-Offensive Foto: © GETTY
Bei Borussia Dortmund sind die Vorbereitungen für den Transfer-Sommer bereits im Gange.

Das beweist nicht zuletzt die Österreich-Tour von Sportdirektor Sebastian Kehl, der die Fühler nach dem einen oder anderen Salzburg- und Rapid-Kicker ausstrecken soll.

Tatsächlich soll der aktuelle Tabellenzweite der deutschen Bundesliga im Sommer auf einigen Positionen kräftig aufrüsten wollen. Unter anderem soll Dauerbrenner Felix Nmecha ein neuer Mittelfeld-Partner zur Seite gestellt werden.

Muss sich Marcel Sabitzer künftig vermehrt hinten anstellen?

"Staubsauger" gesucht

Wie die "Bild" nun berichtet, soll der BVB eine Offensive anstreben. Ein neuer Innenverteidiger, ein Unterschiedsspieler für den Flügel und auch ein Sechser verpflichtet werden.

DFB-Teamspieler Nmecha, der mit der Unterzeichnung eines neuen Vertrags in den Kreis der Topverdiener vorstieß, soll einen richtigen "Abräumer" zur Seite gestellt bekommen. Schwarz-Gelb soll auf der Suche nach "einem kampfstarken Staubsauger vor der Abwehr" sein.

Der technisch versierte Nmecha soll damit im Spiel mit dem Ball noch mehr Freiheiten bekommen.

Konkurrenz für Sabitzer und Chukwuemeka

Brisant: Aktuell ist - wenn fit - zumeist Marcel Sabitzer der Spieler, der mit Nmecha im Mittelfeld die Fäden zieht.

Neben dem ÖFB-Routinier steht mit Carney Chukwuemeka ein weiterer Mittelfeld-Mann und wohl zukünftiger Nationalspieler Österreichs unter Vertrag, der aktuell aber zumeist von der Bank kommt.

Mit Jobe Bellingham und Salih Özcan stehen außerdem zwei weitere zentrale Mittelfeldspieler im Profi-Kader von Niko Kovac.

Sabitzers Vertrag in Dortmund läuft noch bis Sommer 2027.

