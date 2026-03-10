Bayern überrollt Atalanta Bergamo im CL-Achtelfinal-Hinspiel

Bayern München setzt sich im Champions League Achtelfinal-Hinspiel auswärts klar mit 6:1 gegen Atalanta Bergamo durch.

Bereits in der zwölften Minute zappelt der Ball zum ersten Mal im Tor. Stanisic kommt nach einer Ecke zum Ball und verwandelt zum 1:0 für die Gäste.

Von dem Schock erholen sich die Italiener nur schwer. Bereits zehn Minuten später muss Carnesecchi erneut hinter sich greifen. Nach einem Pass von Upamecano und einer anschließend schönen Einzelaktion zieht Olise aus rund 17 Metern ab.

Bergamo kann sich nicht erholen

Es hätte ein kaum schlimmerer Beginn für Bergamo werden können, denn in der 25. Minute stellt Gnabry auf 3:0 für die Bayern.

Zwei Minuten später kommt das Heimteam durch Zappacosta zu einer guten Möglichkeit, Ubrig klärt jedoch.

Dann sind es wieder die Deutschen, die gefährlich werden. Jackson hat nach rund einer halben Stunde die Möglichkeit auf 4:0 zu erhöhen, scheitert jedoch an Carnesecchi. Der Tormann rettet kurz vor der Pause erneut gegen Gnabry.

Nach einer Machtdemonstration der Gäste geht es mit 3:0 in die Pause. Der gelbgefährdete Konrad Laimer bleibt draußen.

Bayern kommt besser aus der Pause

Die Bayern geben auch nach der Pause das Tempo an. Jackson erhöht in der 52. Minute nach einem Konter auf 4:0.

Exakt zwölf Minuten später ist es dann erneut Olise, der aus rund 14 Metern zum 5:0 trifft. In der 67. Minute belohnt sich dann Musiala für seine gute Arbeit. Er erhöht auf 6:0.

Kurz vor Schluss (90.+3) gelingt Pasalic der Ehrentreffer.

Die Italiener haben keine Chance gegen die Deutschen, die sich mit dem 6:1-Sieg eine ausgezeichnete Ausgangslage für das Rückspiel verschaffen.