Urbig und Neuer out: Bayern mit drittem Goalie beim Vizemeister

Manuel Neuer fehlt wegen eines Muskelfaserrisses, Jonas Urbig aufgrund einer Gehirnerschütterung. Nach eineinhalb Jahren muss Sven Ulreich also wieder ins Tor.

Urbig und Neuer out: Bayern mit drittem Goalie beim Vizemeister Foto: © GETTY
Sven Ulreich wird nach über eineinhalb Jahren sein Comeback im Tor des FC Bayern München geben.

Die etatmäßige Nummer drei des FCB wird voraussichtlich zum Einsatz kommen, weil sowohl Manuel Neuer als auch Jonas Urbig ausfallen.

Dritter Torhüter: Der chilligste Job im Profifußball?

Der CL-Kantersieg der Münchner zog nämlich einige Verletzungen nach sich. Alphonso Davies hat erneut muskuläre Probleme, bei Jamal Musiala ist der Knöchel angeschlagen. Zusätzlich prallte Keeper Jonas Urbig kurz vor Ende noch mit einem Gegner zusammen - es besteht der Verdacht auf eine Gehirnerschütterung. Alle Infos >>>

Ein heftiger Schicksalsschlag

Da obendrein auch Manuel Neuer nach einem Muskelfaserriss an der Wade weiter pausieren muss, wird die Wahl wohl auf Ulreich fallen. Als Backup des 37-Jährigen dürfte Leonard Prescott agieren, der gegen Atalanta erst sein Debüt gab.

Ulreich stand zuletzt im September 2024 im Tor der Bayern und hielt beim 5:0-Sieg bei Werder Bremen die Null. Mehr als eineinhalb Jahre später geht es am Samstag (ab 15:30 Uhr im LIVE-Ticker) gegen Vizemeister Bayer 04 Leverkusen.

In der Zwischenzeit musste Ulreich einen unfassbaren Schicksalsschlag verkraften. Im vergangenen Sommer starb sein Sohn nach langer und schwerer Krankheit. Erst nach Monaten kam dies an die Öffentlichkeit.

