PSV Eindhoven PSV Eindhoven PSV NEC Nijmegen NEC Nijmegen NIJ
Samstag 18:45 Uhr
NEWS

ÖFB-Hoffnung Wanner im LIVE-Stream: PSV Eindhoven - NEC Nijmegen

Der gebürtige Vorarlberger geht am Samstag mit der PSV ins Spitzenduell der Eredivisie. LAOLA1 zeigt das Spiel im LIVE-Stream:

Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Alle Augen auf ÖFB-Zukunftshoffnung Paul Wanner!

Das Mittelfeld-Toptalent, das sich erst kürzlich für die österreichische Nationalmannschaft entschied, reitet mit PSV Eindhoven nach wie vor die Erfolgswelle.

Ausgerechnet Überraschungsteam NEC Nijmegen soll dem Lauf des Eredivisie-Spitzenreiters nun ein Ende bereiten. Der Tabellendritte, der sich aktuell auf Champions-League-Kurs befindet, gastiert am Samstag (ab 18:45 Uhr) im Philips-Stadion.

Wanner bestreit gegen Nijmengen sein erstes Match als für das ÖFB-Team spielberechtigter Spieler und DU kannst LIVE dabei sein.

Auf LAOLA1 siehst du die Partie im LIVE-Stream:

