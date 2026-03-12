Samstag 18:45 Uhr
NEWS
ÖFB-Hoffnung Wanner im LIVE-Stream: PSV Eindhoven - NEC Nijmegen
Der gebürtige Vorarlberger geht am Samstag mit der PSV ins Spitzenduell der Eredivisie. LAOLA1 zeigt das Spiel im LIVE-Stream:
Alle Augen auf ÖFB-Zukunftshoffnung Paul Wanner!
Das Mittelfeld-Toptalent, das sich erst kürzlich für die österreichische Nationalmannschaft entschied, reitet mit PSV Eindhoven nach wie vor die Erfolgswelle.
Ausgerechnet Überraschungsteam NEC Nijmegen soll dem Lauf des Eredivisie-Spitzenreiters nun ein Ende bereiten. Der Tabellendritte, der sich aktuell auf Champions-League-Kurs befindet, gastiert am Samstag (ab 18:45 Uhr) im Philips-Stadion.
Wanner bestreit gegen Nijmengen sein erstes Match als für das ÖFB-Team spielberechtigter Spieler und DU kannst LIVE dabei sein.
Auf LAOLA1 siehst du die Partie im LIVE-Stream: