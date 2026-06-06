DFB-Pokal: Das sind die Duelle der ersten Runde

Der DFB-Pokal wird wieder für einen interessanten Saisonauftakt sorgen!

Nur zwei Wochen nach dem Pokalsieg des FC Bayern München sind am Samstag die Duelle der ersten Runde der Saison 2026/27 ausgelost worden.

Dabei treffen die Münchner mit Konrad Laimer auf Zweitliga-Aufsteiger VFL Osnabrück. Stuttgart bekommt es nach der Finalniederlage mit dem Drittligisten Hansa Rostock zu tun.

Auf die TSG 1899 Hoffenheim mit Coach Christian Ilzer sowie den ÖFB-Legionären Alexander Prass und Patrick Wimmer wartet mit Erzgebirge Aue ein Traditionsverein.

Dortmund mit Marcel Sabitzer und Carney Chukwuemeka muss zum HEBV Hamburg aus der Oberliga reisen. Auf RB Leipzig, Nicolas Seiwald und Christoph Baumgartner wartet der Regionalligist Eintracht Trier.

Die erste Runde steht zwischen dem 21. August bis 24. August 2026 am Programm.

Allerdings treffen die Bayern als deutscher Meister und Pokalsieger am 22. August im Supercup auf Borussia Dortmund als Vizemeister. Somit werden die Münchner und der BVB die erste Pokalrunde erst am 1. und 2. September bestreiten