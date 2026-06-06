DFB-Pokal: Das sind die Duelle der ersten Runde

Alle Partien der 1. Runde des DFB-Pokals 2026/27:
VfL Osnabrück - FC Bayern München
FC Hansa Rostock - VfB Stuttgart
HEBC Hamburg - Borussia Dortmund
SV Eintracht Trier - RB Leipzig
FC Erzgebirge Aue - TSG Hoffenheim
SV Wehen Wiesbaden - Bayer 04 Leverkusen
Fortuna Düsseldorf - SC Freiburg
SC St. Tönis - Eintracht Frankfurt
FC Energie Cottbus - FC Augsburg
VfB Krieschow - 1. FSV Mainz 05
Eintracht Braunschweig - 1. FC Union Berlin
TSV Schott Mainz - VfL Borussia Mönchengladbach
SC Verl - Hamburger SV
Würzburger Kickers - 1. FC Köln
Lüneburger SK Hansa - SV Werder Bremen
Hallescher FC - FC Schalke 04
MSV Duisburg - SV Elversberg
1. FC Phönix Lübeck - SC Paderborn
VSG Altglienicke - VfL Wolfsburg
SG Sonnenhof Großaspach - Arminia Bielefeld
SSV Jeddeloh II - 1. FC Heidenheim
SpVgg Greuther Fürth - VfL Bochum
SV Hemelingen - Hannover 96
SC Preußen Münster - Karlsruher SC
1. FC Saarbrücken - Hertha BSC
FC Viktoria Köln - 1. FC Nürnberg
FC Carl-Zeiss Jena - SV Darmstadt 98
Bahlinger SC - 1. FC Magdeburg
TSV 1860 München - Holstein Kiel
SV Waldhof Mannheim - 1. FC Kaiserslautern
SV Westfalia Rhynern - SG Dynamo Dresden