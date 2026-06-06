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DFB-Pokal: Das sind die Duelle der ersten Runde

Auf die Bayern als Titelverteidiger wartet ein Zweitliga-Aufsteiger. Ilzer-Klub Hoffenheim bekommt es mit einem Traditionsverein zu tun.

DFB-Pokal: Das sind die Duelle der ersten Runde Foto: © imago images / Eibner
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Der DFB-Pokal wird wieder für einen interessanten Saisonauftakt sorgen!

Nur zwei Wochen nach dem Pokalsieg des FC Bayern München sind am Samstag die Duelle der ersten Runde der Saison 2026/27 ausgelost worden.

Dabei treffen die Münchner mit Konrad Laimer auf Zweitliga-Aufsteiger VFL Osnabrück. Stuttgart bekommt es nach der Finalniederlage mit dem Drittligisten Hansa Rostock zu tun.

Auf die TSG 1899 Hoffenheim mit Coach Christian Ilzer sowie den ÖFB-Legionären Alexander Prass und Patrick Wimmer wartet mit Erzgebirge Aue ein Traditionsverein.

Dortmund mit Marcel Sabitzer und Carney Chukwuemeka muss zum HEBV Hamburg aus der Oberliga reisen. Auf RB Leipzig, Nicolas Seiwald und Christoph Baumgartner wartet der Regionalligist Eintracht Trier.

Die erste Runde steht zwischen dem 21. August bis 24. August 2026 am Programm.

Allerdings treffen die Bayern als deutscher Meister und Pokalsieger am 22. August im Supercup auf Borussia Dortmund als Vizemeister. Somit werden die Münchner und der BVB die erste Pokalrunde erst am 1. und 2. September bestreiten

Alle Partien der 1. Runde des DFB-Pokals 2026/27:

VfL Osnabrück - FC Bayern München

FC Hansa Rostock - VfB Stuttgart

HEBC Hamburg - Borussia Dortmund

SV Eintracht Trier - RB Leipzig

FC Erzgebirge Aue - TSG Hoffenheim

SV Wehen Wiesbaden - Bayer 04 Leverkusen

Fortuna Düsseldorf - SC Freiburg

SC St. Tönis - Eintracht Frankfurt

FC Energie Cottbus - FC Augsburg

VfB Krieschow - 1. FSV Mainz 05

Eintracht Braunschweig - 1. FC Union Berlin

TSV Schott Mainz - VfL Borussia Mönchengladbach

SC Verl - Hamburger SV

Würzburger Kickers - 1. FC Köln

Lüneburger SK Hansa - SV Werder Bremen

Hallescher FC - FC Schalke 04

MSV Duisburg - SV Elversberg

1. FC Phönix Lübeck - SC Paderborn

VSG Altglienicke - VfL Wolfsburg

SG Sonnenhof Großaspach - Arminia Bielefeld

SSV Jeddeloh II - 1. FC Heidenheim

SpVgg Greuther Fürth - VfL Bochum

SV Hemelingen - Hannover 96

SC Preußen Münster - Karlsruher SC

1. FC Saarbrücken - Hertha BSC

FC Viktoria Köln - 1. FC Nürnberg

FC Carl-Zeiss Jena - SV Darmstadt 98

Bahlinger SC - 1. FC Magdeburg

TSV 1860 München - Holstein Kiel

SV Waldhof Mannheim - 1. FC Kaiserslautern

SV Westfalia Rhynern - SG Dynamo Dresden

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