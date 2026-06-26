Rückkaufklausel und Rekordablöse: Paz von Como zu Real und zurück

Viel los bei Nico Paz!

Der talentierte Offensivspieler weilt aktuell mit der argentinischen Nationalmannschaft bei der FIFA WM in den USA, Kanada und Mexiko.

Gegen Algerien feierte der 21-Jährige sein WM-Debüt in der 80. Minute, im letzten Gruppenspiel gegen Jordanien könnte er für Superstar Lionel Messi sogar starten.

Real zieht die Klausel

Abseits der Endrunde laufen parallel Verhandlungen zu seiner persönlichen Zukunft. Eigentlich steht der offensive Mittelfeldspieler noch bis Sommer 2028 bei Como 1907 unter Vertrag. Weil sein Ex-Klub Real Madrid aber eine Rückkaufoption besitzt, kommt es nun zu einem wilden Hin und Her.

Wie die Transferexperten Fabrizio Romano und Gianluca Di Marzio übereinstimmend berichten, wird Real die Klausel in Höhe von neun Millionen Euro ziehen und Paz damit zurück nach Madrid holen. Ein Schnäppchen, besitzt der Argentinier mittlerweile doch einen Marktwert von 80 Millionen Euro.

Rückkehr an den Comer See

Doch Paz selbst wird nicht in der spanischen Hauptstadt bleiben. Denn Como wird den Offensivspieler laut Berichten für 60 Millionen Euro zurückkaufen, letzte Details werden wohl noch verhandelt.

Real soll wiederum eine neue Rückkaufklausel besitzen, diesmal in Höhe von 80 Millionen Euro, heißt es.

Der Youngster avanciert damit zum Rekordtransfer des Klubs vom Comer See. Mehr als 22,5 Millionen Euro (Jesus Rodriguez 2025/26 von Betis) gaben die Italiener noch nie für einen Spieler aus.

Erfolgreiche Saison

Paz kam im Sommer 2024 für sechs Millionen Euro aus dem Nachwuchs der Königlichen. Bei Como hat er unter Cesc Fabregas eine steile Entwicklung genommen und den Klub in der abgelaufenen Saison mit 13 Toren und sieben Vorlagen in die Champions League gehievt.

Im kommenden Jahr möchte er seine Qualitäten nun mit Como auch auf größter Bühne in der Königsklasse zeigen.