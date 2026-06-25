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Transfer offenbar fix: FC Bayern verpflichtet DFB-Nationalspieler

Der deutsche Rekordmeister hat seinen ersten Neuzugang für die kommende Saison fixiert. Der Verteidiger ist derzeit noch bei der WM 2026 im Einsatz.

Transfer offenbar fix: FC Bayern verpflichtet DFB-Nationalspieler Foto: © GEPA
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Der FC Bayern verpflichtet offenbar Nathaniel Brown.

Wie sowohl Transferinsider Fabrizio Romano als auch "Sky"-Reporter Florian Plettenberg vermelden, wechselt der Linksverteidiger von Eintracht Frankfurt an die Säbener Straße.

Die Verhandlungen zwischen den beiden Klubs liefen seit Wochen und sollen nun abgeschlossen sein. Laut Plettenberg wird eine Ablösesumme von 55 Millionen Euro fällig. In München soll Brown einen Vertrag bis 2031 unterschreiben.

Auch Klubs aus England waren interessiert

Der deutsche Nationalspieler, der bei den ersten beiden WM-Partien der DFB-Auswahl in der Startelf stand, macht damit den nächsten großen Karrieresprung – vor zwei Jahren kickte Brown noch beim 1. FC Nürnberg in der 2. Deutschen Bundesliga.

Zuletzt sollen auch mehrere englische Klubs Interesse an dem 23-Jährigen gezeigt haben. Trotz entsprechender Bemühungen entschied sich Brown offenbar klar für einen Wechsel nach München.

Der 23-Jährige könnte als möglicher Nachfolger von Alphonso Davies eingeplant sein, dessen Zukunft beim FC Bayern weiterhin offen ist. Brown kam in der vergangenen Saison für die Eintracht in 42 Pflichtspielen zum Einsatz, erzielte vier Tore und bereitete sechs weitere vor.

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