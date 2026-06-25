Michael Cuisance kehrt nach Frankreich zurück.

Wie "Sky"-Reporter Florian Plettenberg berichtet, wechselt der 26-jährige Mittelfeldspieler vom deutschen Zweitligisten Hertha BSC zu Frankreichs Vizemeister RC Lens.

Dort unterschreibt Cuisance einen Vertrag bis 2029, der Baidoo-Klub soll eine Ablösesumme in Höhe von fünf Millionen Euro bezahlen.

In Lens erwartet Cuisance künftig Champions-League-Fußball statt Aufstiegskampf in der 2. Bundesliga. Eine treibende Kraft hinter dem Transfer soll Lens' neuer Cheftrainer Dino Toppmöller sein (mehr Infos>>>), der fest mit dem Mittelfeldspieler plant.

Fand in Berlin zurück zu alter Stärke

Cuisance spielte seit Juli 2024 bei der „Alten Dame“. Zuvor stand er unter anderem beim Venezia FC, beim VfL Osnabrück und bei Olympique Marseille unter Vertrag.

Seine Karriere geriet in den vergangenen Jahren etwas ins Stocken, nachdem er 2019 als großes Talent von Borussia Mönchengladbach zum FC Bayern München gewechselt war.

Erst in seiner Zeit bei Hertha BSC fand Cuisance zuletzt wieder zu seiner Form zurück und war im zentralen Mittelfeld gesetzt. Insgesamt bestritt er 69 Pflichtspiele für die Berliner, in denen ihm elf Tore und 13 Assists gelangen.

22 Pflichtspiele für den FC Bayern

In seiner Zeit beim FC Bayern München bestritt Cuisance 22 Pflichtspiele, er kam auf zwei Tore und zwei Assists. Mit dem FC Bayern gewann er unter anderem die UEFA Champions League, drei Mal die deutsche Meisterschaft sowie den DFB-Pokal.

Nach einer Leihe zu Olympique Marseille folgte im Jänner 2022 schließlich der endgültige Abschied aus München.