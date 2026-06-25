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Ex-Klagenfurt-Offensivmann für Muslic und Schalke?

Der Bundesliga-Aufsteiger möchte den Flügelspieler, der in der Saison 2024/25 für Austria Klagenfurt auflief, nach Gelsenkirchen holen.

Ex-Klagenfurt-Offensivmann für Muslic und Schalke? Foto: © IMAGO / Sven Simon
Textquelle: © LAOLA1
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Bekommt Miron Muslic bald einen neuen Flügelspieler?

Schalke 04 ist nach dem Wiederaufstieg in die deutsche Bundesliga mitten in der Kaderplanung und soll nun einen Offensivmann ins Auge gefasst haben.

Laut der "Bild" sind die Gelsenkirchner an einer Verpflichtung von Ex-Klagenfurt-Akteur Ben Bobzien dran. Der 23-Jährige kickte in der Saison 2024/25 für den nunmehrigen Regionalligisten und erzielte in insgesamt 34 Einsätzen zwölf Tore und zwei Assists.

Im Jahr zuvor stand er beim SC Austria Lustenau unter Vertrag.

Gespräche mit Dresden stocken

Bobziens Stammklub ist Mainz 05. In der Rückrunde der abgelaufenen Saison wurde er an den Zweitligisten Dynamo Dresden verliehen. Dynamo würde Bobzien gerne halten.

Aber: "Wir waren bisher einmal mit Dresden im Austausch. Da hat Dynamo sein Interesse hinterlegt, mehr gab es noch nicht. Wir können nicht verhandeln, solange wir nicht wissen, was der Spieler will – und er ist noch nicht auf uns zugekommen", verrät der Sportvorstand von Mainz 05, Christian Heidel, dem Medium.

Neben den Dresdnern gibt es weitere Interessenten, neben Schalke sollen auch der SC Paderborn und die SV Elversberg, die gemeinsam mit den Knappen aufgestiegen sind, potenzielle Destinationen sein.

Österreichs bisherige Trainer in der 2. Deutschen Bundesliga

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