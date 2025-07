Jetzt ist der Deal durch. Laut mehreren Medienberichten verlässt Marius Bülter Christian Ilzer und die TSG Hoffenheim. Er wechselt zum Bundesligaaufsteiger Köln.

Der 1. FC Köln soll demnach rund 1,5 Millionen Euro Ablöse für den mittlerweile 32-Jährigen nach Sinsheim überweisen. Der Offensivspieler unterzeichnet bei den Kölnern ein Arbeitspapier bis 2027 inklusive einer Option für ein weiteres Jahr.

Im Sommer 2023 kam Marius Bülter für rund drei Millionen Euro vom FC Schalke 04 zur TSG nach Hoffenheim. Dort erzielte er in 69 Pflichtspielen zehn Tore und steuerte neun Vorlagen bei.

Der Deutsche spielte in seiner Vergangenheit unter anderem schon für den 1. FC Magdeburg und Union Berlin.

