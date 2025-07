Das nächste Talent verlässt den FC Bayern München!

Nach Frans Krätzig, Gabriel Vidovic und Nestory Irankunda gibt der deutsche Rekordmeister auch Lovro Zvonarek (20) ab.

Für den kroatischen Zehner steht nach einem Jahr beim SK Sturm Graz die nächste Einjahres-Leihe an, es geht zu Grasshoppers Zürich in die Schweizer Super League. Diesen Weg ging in der letzten Saison bereits Irankunda, der mittlerweile an Watford verkauft wurde.

Enttäuschendes Halbjahr bei Sturm

Für den amtierenden Meister kam Zvonarek in der ADMIRAL Bundesliga auf 13 Einsätze, er spielte allerdings fast nur in der Hinrunde. Im Frühjahr absolvierte das Talent nur noch sieben Minuten auf dem Platz.

In Zürich soll sich der Kroate weiter entwickeln, wie Bayern-Sportdirektor Christoph Freund hofft: "Lovro Zvonarek hat in der vergangenen Saison bei Sturm Graz wertvolle Erfahrungen in der Bundesliga sowie in der Champions League gesammelt. Er konnte seinen Beitrag zur Titelverteidigung in der österreichischen Meisterschaft leisten. Nun soll er in der Schweiz seine nächsten Schritte machen und auf noch mehr Spielzeiten kommen. Wir werden ihn auf seinem Weg weiter eng begleiten."

Zvonarek ist damit der vierte Spieler, den die Münchner in diesem Sommer verliehen haben. Daniel Peretz spielt kommende Saison beim HSV, Arijon Ibrahimovic bei Heidenheim und Maurice Krattenmacher bei Hertha BSC.

