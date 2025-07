Wechselt ein Stuttgarter nach Madrid? Atlético mit Interesse

Enzo Millot soll vor seinem nächsten Karriereschritt stehen!

Der 23-Jährige kam im August 2021 für rund zwei Millionen Euro Ablöse von der AS Monaco in die Deutsche Bundesliga. Vor allem in den letzten beiden Spielzeiten gehörte der Mittelfeldspieler zu den Leistungsträgern beim VfB Stuttgart.

Höhepunkt war dabei der DFB-Pokal-Triumph gegen Arminia Bielefeld. Der Franzose erzielte beim 4:2-Sieg seines Klubs einen Doppelpack.

Nun steht Millot offenbar vor einem Wechsel. Laut Transferexperte Fabrizio Romano habe der Spieler einem Transfer zu Atlético Madrid bereits zugestimmt.

Die Gespräche zwischen den beiden Klubs würden laufen. In Millots Vertrag ist eine Ausstiegsklausel in Höhe von 23 Millionen Euro verankert – Atlético möchte diese Summe noch drücken.

Ein Ersatz für den abwanderungswilligen Franzosen könnte von Red Bull Salzburg kommen (hier nachzulesen >>>).

Die 25 bislang teuersten Sommer-Transfers 2025