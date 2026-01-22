Fix! Mainz verpflichtet nächsten Österreicher

Neuer Klub für Stefan Posch (28)!

Der Österreicher wechselt leihweise von Como zu Mainz 05. Das verkündet der deutsche Bundesligist am Donnerstag offiziell.

"Stefan Posch ist ein erfahrener, zweikampf- und spielstarker Verteidiger, der in der Innenverteidigung und auf der defensiven Außenbahn eingesetzt werden kann. Er hat seine Qualität sowohl in der Bundesliga als auch auf internationaler Bühne bereits nachgewiesen und ist mit seinen Eigenschaften exakt die Soforthilfe für die Defensive, die wir für die Rückrunde gesucht haben", freut sich Sportdirektor Niko Bungert.

Abstiegskampf für Posch

Der neue Klub des Steirers ist mit Platz 17 mittendrin im Kampf um den Ligaverbleib. "Ich freue mich sehr auf die Aufgabe hier in Mainz und kann es kaum erwarten, mit den neuen Mannschaftskollegen auf dem Platz zu stehen. Das große Ziel muss natürlich sein, so schnell es geht aus dem Tabellenkeller zu kommen und alles in den Dienst des Projekts Klassenerhalt zu stellen", so Posch.

Bei Como kam Posch zuletzt nicht über eine Jokerrolle hinaus. Im Hinblick auf die WM könnte er jetzt in der Deutschen Bundesliga vermehrt Spielpraxis sammeln. Der 49-fache ÖFB-Spieler kennt die Liga bestens, verbuchte für Hoffenheim dort 109 Einsätze, ehe er 2022 nach Italien wechselte.

Nach dreieinhalb Jahren in der Serie A bei Bologna, Atalanta Bergamo und seit Sommer Como geht es zurück nach Deutschland. Im Profikader der Mainzer stehen mit Nikolas Veratschnig und Philipp Mwene zwei weitere Österreicher.