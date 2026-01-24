Traum-Debüt für Posch! Mainz fährt Big Points ein

Perfekter Einstand für Stefan Posch beim 1. FSV Mainz 05!

Nachdem seine Rückkehr nach Deutschland am Donnerstag bekannt wurde, darf der Steirer im Bundesliga-Spiel der Runde 19 gegen den VfL Wolfsburg gleich 90 Minuten durchspielen und dabei einen 3:1-Heimsieg bejubeln.

Dabei geht Wolfsburg, wo Patrick Wimmer bis Minute 75 im Einsatz ist, nach bereits drei Minuten durch Mohammed Amoura in Führung.

Amiri der überragende Mann

Die Mainzer sind danach das bessere Team, müssen aber lange auf den Ausgleich warten. Dieser fällt schließlich in Minute 68, als Phillip Tietz nach einem Amiri-Eckball einköpft.

Davon angestachelt legen die 05er gleich das zweite nach. Wieder ein Corner von Nadiem Amiri, diesmal befördert Stefan Bell den Ball über die Linie (73.).

Amiri höchstpersönlich setzt schließlich nach einem Handelfmeter den Schlusspunkt - 3:1 (84.).

Die Mainzer, bei denen Philipp Mwene eingewechselt wird und Nikolas Veratschnig verletzt fehlt, verlassen damit den letzten Tabellenrang und sind nun 16. Wolfsburg ist als Zwölfter ebenfalls mittendrin im Abstiegskampf.

Leipzig reichen acht gute Minuten

RB Leipzig fährt parallel einen schlussendlich ungefährdeten 3:0-Sieg beim neuen Letzten 1. FC Heidenheim ein.

Nachdem sich die "Roten Bullen", deren Dreiermittelfeld von Christoph Baumgartner, Nicolas Seiwald und Xaver Schlager gebildet wird, in Halbzeit eins noch schwer tun, lassen sie es nach Seitenwechsel krachen.

Ridle Baku bringt die Leipzig nach 62 Minuten auf Kurs, Antonio Nusa legt kurz darauf nach Seiwald-Pass das 2:0 nach (68.).

Nur zwei Minuten später ist dann der Deckel drauf, David Raum hämmert die Kugel per Unterkante der Latte zum 3:0 in die Maschen (70.).

Leipzig ist nun Tabellenvierter.

Werder zum achten Mal in Folge sieglos

Bayer Leverkusen schiebt sich dank eines 1:0-Siegs über Werder Bremen ebenfalls in Richtung der Champions-League-Plätze.

Für das Goldtor sorgt Lucas Vazquez bereits vor der Pause mit einem überlegten Abschluss (37.).

Die Bremer, die mit Marco Friedl, Romano Schmid und Marco Grüll auflaufen, weiterhin aber auf Max Wöber verzichten müssen, sind nach Seitenwechsel das bessere Team. Einzig die Konsequenz im letzten Drittel fehlt.

Nach dem achten sieglosen Spiel in Serie ist Werder mittlerweile auf Rang 15 abgerutscht.