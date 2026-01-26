Schalke 04: ÖFB-Kicker soll am Montag unterschreiben

Miron Muslic und der FC Schalke 04 ziehen die nächste namhafte Verstärkung an Land.

Nach dem Transfer-Coup um Stürmer-Star Edin Dzeko, der am Samstag bereits ein beeindruckendes Debüt ablieferte, wird sich im Winter nun auch ein Österreicher dem Spitzenreiter der 2. Bundesliga anschließen.

Was am Freitag bereits angekündigt wurde, soll am Montag nun offiziell gemacht werden: Dejan Ljubicic unterschreibt in Gelsenkirchen und trägt künftig "königsblau".

Vollzug wohl am Montag

Am Samstag bestätigte Mario Kovacevic - Cheftrainer von Ljubicic' aktuellem Klub Dinamo Zagreb - den bevorstehenden Abgang des ÖFB-Legionärs. "Nach dem Spiel gegen FCSB haben wir erfahren, dass er ein Angebot erhalten hat und gehen muss. Er ist ein sehr wichtiger Spieler, er hat vieles geleistet. Ich danke ihm für alles und wünsche ihm viel Glück."

Die "Bild" berichtet mittlerweile, der neunfache ÖFB-Teamspieler soll am Montag auf Schalke den Medizincheck absolvieren und einen Vertrag bis 2028 unterschreiben. Die Ablösesumme soll sich auf 750.000 Euro belaufen, könne im Falle eines Bundesliga-Aufstiegs aber auf eine Millionen Euro steigen.

Über die Gründe für den frühen Zagreb-Abgang wird spekuliert. Laut "Sky" sollen familiäre Beweggründe eine Rolle spielen, das kroatische Medium "Sportske Novosti" berichtet indes, dass Ljubicic mit Dinamos Spielstil unzufrieden gewesen sei und dafür auch Kritik geerntet habe.

Bei Schalke 04 würde er jedenfalls künftig mit dem Tiroler Cheftrainer Miron Muslic (43) zusammenarbeiten.