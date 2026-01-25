Nach Rückstand: Freiburg mit Heimsieg über Köln

Drei wichtige Punkte für den SC Freiburg im Kampf um das internationale Geschäft!

Die Breisgauer bezwingen den 1. FC Köln am 19. Spieltag der Deutschen Bundesliga nach 0:1 noch mit 2:1. Chukwubuike Adamu kommt dabei nicht zum Einsatz.

Köln beginnt aktiv und schafft es gleich in den ersten Minuten zwei Mal, die Abwehrkette der Hausherren zu überwinden. In der 10. Minute klingelt es dann. Köln arbeitet sich zunächst nach vorne, verliert aber den Ball - doch mittels Gegenpressing wird die Kugel zurückerobert.

Der Schlüsselmoment, den gerade wollen die Gastgeber ihre Defensive auflösen, was Maina mit einem scharfen Spiel zum Tor nutzt. Rosenfelder im Torraum verlängert das Spielgerät unglücklich ins eigene Tor.

Unmittelbare Antwort

Freiburg hat allerdings die perfekte Antwort parat. Suzuki mit dem Zuspiel in die Spitze, Scherhant überwindet Keeper Schwäbe mittels Lupfer (11.).

In weiterer Folge gestaltet sich das Spiel offen, ehe Freiburg die Partie kurz vor der Pause drehen kann. Ein Abstoß der Kölner landet beim Gegner, der Ball wandert lange in Richtung Kölner Tor. Die Defensive der Gäste ist nicht sortiert, sodass schließlich Matanovic den Ball über die Linie befördert (44.).

Nach Wiederanpfiff ist Köln bemüht, hat deutlich mehr Ballbesitz, während man den Freiburgern anmerkt, dass sie unter der Woche international im Einsatz waren. Köln kann daraus aber nichts machen.

Matanovic lässt für die Hausherren vom Punkt die Chance auf die frühere Entscheidung liegen (66.).

Freiburg bringt den Sieg am Ende ins Ziel und schraubt das Punktekonto auf 27 Punkte hoch. Köln hält bei 20 Zählern.