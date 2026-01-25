Leweling und Undav treffen bei klarem Stuttgart-Sieg

Stuttgart gewinnt am 19. Spieltag der deutschen Bundesliga auswärts klar mit 3:0 gegen Borussia Mönchengladbach.

Die Partie im Borussia-Park startet turbulent für die Gastgeber, die bereits in der Anfangsviertelstunde die große Chance zur Führung vorfinden.

Nach einem Foulpfiff übernimmt Haris Tabakovic die Verantwortung beim Elfmeter, lässt die Gelegenheit vom Punkt jedoch ungenutzt (14.).

Dieser Fehlschuss wirkt als Wendepunkt zu Gunsten der Gäste, die fortan das Kommando und mehr Ballbesitz verzeichnen.

Stuttgart belohnt sich schließlich für den betriebenen Aufwand: Jamie Leweling bringt seine Farben verdient in Front (30.).

Vorentscheidung durch Eigentor

Auch nach Wiederanpfiff bleibt der VfB das tonangebende Team, das schlussendlich 16 Torschüsse gegenüber zehn Versuchen der Hausherren verbucht.

Die Gäste erspielen sich weitere Möglichkeiten und setzen die Gladbacher Defensive unter Dauerdruck. Das Unheil nimmt seinen Lauf, als Joe Scally das Leder unglücklich zum 0:2 ins eigene Netz befördert (67.).

Wenig später sorgt der eingewechselte Deniz Undav für die endgültige Entscheidung. Nach Vorarbeit von Angelo Stiller markiert er den dritten Treffer des Tages (74.).

Stöger erst spät im Einsatz

Aus österreichischer Sicht verläuft der Spieltag ruhig, da Kevin Stöger bei den Gladbachern zunächst auf der Bank Platz nimmt.

Trainer Polanski bringt den Österreicher erst in der Schlussphase (80.) für Florian Neuhaus auf das Feld.

Mit diesem souveränen Auftritt untermauert der VfB seine Ambitionen auf die Champions League und hält den Anschluss an die Tabellenspitze, wo die Bayern und Dortmund enteilt sind.

Für die Borussia bedeutet die Heimpleite einen weiteren Dämpfer, der das Team im gesicherten Mittelfeld verharren lässt.