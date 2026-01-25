NEWS

Leihabbruch! Chelsea holt Verteidiger vom BVB zurück

Niko Kovac muss in der Rücksaison auf Anselmino verzichten. Chelsea holt den Argentinier zurück.

Chelsea zieht Aaron Anselmino vorzeitig von Borussia Dortmund zurück.

Der argentinische Innenverteidiger kehrt bereits in der kommenden Woche nach London zurück und wird wieder Teil des Profikaders der Blues.

Borussia Dortmund wurde über die Entscheidung informiert. Chelsea sicherte sich bereits im Sommer eine Rückholklausel, die nun aktiviert wurde, um die Personalnot in der Abwehr einzudämmen.

Anselmino kam für Dortmund in zehn Spielen zum Einsatz, verpasste jedoch aufgrund einer Muskel- und einer Oberschenkelverletzung weitere zehn Partien.

