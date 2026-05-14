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Vor Schicksalsspiel: Schlechte Neuigkeiten um ÖFB-Kicker

Für den VfL Wolfsburg geht es am letzten Bundesliga-Spieltag um alles. Ein wichtiger Spieler wird nicht mitwirken können.

Vor Schicksalsspiel: Schlechte Neuigkeiten um ÖFB-Kicker Foto: © GETTY
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Der VfL Wolfsburg muss im kommenden Schicksalsspiel auf Patrick Wimmer verzichten.

Das verkünden die "Wölfe" am Donnerstag im Rahmen der Pressekonferenz vor dem letzten Bundesliga-Duell mit dem FC St. Pauli (ab 15:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Einsatz in der Relegation möglich

"Patrick Wimmer wird am Samstag nicht spielen können“, erklärte Dieter Hecking auf der Pressekonferenz, "ob es für ein mögliches Relegationsspiel reicht, hoffen wir und das sieht auch nicht so schlecht aus."

Für den ÖFB-Nationalspieler und seinen Klub geht es am Samstag um alles. Mit 26 Punkten am Konto rangiert Wolfsburg aktuell auf Relegationsplatz 16, Gegner St. Pauli liegt mit derselben Punkteanzahl auf Rang 18.

Auch der FC Heidenheim um Mathias Honsak und Paul Tschernuth hat als 17. 26 Zähler am Konto, muss am letzten Spieltag gegen den 1. FSV Mainz 05 ran (hier zum LIVE-Ticker >>>).

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