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Emotionale Abschiedsworte: ÖFB-Tormanncoach verlässt Union Berlin

Dass Michael Gspurning Union Berlin verlässt, steht schon länger fest. Nun richtet er sich mit einem emotionalen Instagram-Beitrag an seine "Eisernen".

Emotionale Abschiedsworte: ÖFB-Tormanncoach verlässt Union Berlin Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Michael Gspurning verlässt den 1. FC Union Berlin.

Wie der 45-jährige Steirer in einem emotionalen Instagram-Beitrag offiziell verrät, wird er ab der kommenden Saison nicht mehr als Torwarttrainer für die "Eisernen" arbeiten. Bereits im Februar stand die Entscheidung fest.

"Es ist meine letzte aktive Woche hier. An einem Ort, der meiner Familie und mir extrem viel gegeben hat. (...)"

"Fußballgott" sagt Servus

In seinem Beitrag beschreibt Gspurning seinen Weg zur Arbeit nach Berlin-Köpenick - und widmet sich dabei seinen Erinnerungen und Weggefährten.

Seit Sommer 2017 war der ehemalige Nationaltorhüter für den aktuellen Tabellen-12. der deutschen Bundesliga tätig. Mit Union erlebte er unter anderem den Aufstieg aus der 2. Bundesliga sowie Champions-League-Duelle mit Real Madrid oder Napoli.

Seit April 2023 ist Gspurning als Torwarttrainer des österreichischen A-Nationalteams tätig. Der 45-Jährige soll mit einem Engagement in der englischen Premier League liebäugeln.

Weggefährten wie ÖFB-Routinier Christopher Trimmel kommentierten den Beitrag: "Vermisse dich jetzt schon!". Union Berlins offizieller Kanal kommentiert: "Nur Liebe! Danke für alles, Gspurni, du FUSSBALLGOTT!"

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