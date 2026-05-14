Freiburg-Routinier tritt zurück: "Traum, den ich leben durfte"

Nicolas Höfler wird in der kommenden Saison nicht mehr für den SC Freiburg spielen.

Das verkünden die Breisgauer und der 36-Jährige in einem Video-Interview am Mittwoch. Der Mittelfeld-Routinier wird die Fußballschuhe im Anschluss an das Europa-League-Finale am 20. Mai wohl an den Nagel hängen.

"Ich durfte einen Weg gehen, von dem ich vor 25 Jahren nicht einmal geträumt hätte, weil es für mich so weit weg war."

Bleibt Verein erhalten

Höfler spielte seit Sommer 2005 in Freiburg. Mit Ausnahme zweier Saisonen bei Erzgebirge Aue (2011-2013) spielte er für keinen anderen Verein. Mit bisher 381 Profispielen ist Höfler der Spieler mit den drittmeisten Einsätzen der Klubhistorie.

In der laufenden Saison machte er bisher 17 Spiele, allerdings nur über 402 Minuten. Höfler wird dem Verein allerdings in anderer Funktion erhalten bleiben.

"Es fängt ein neues Kapitel an ab Sommer. Das Schöne ist: Bei all der Verbundenheit, die ich über die ganzen Jahre hier aufbauen konnte, kann ich weiter im Verein was machen. Näheres dazu wird es wahrscheinlich in den nächsten Wochen geben", sagt Höfler.