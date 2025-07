Nach zwölf Jahren könnte bei RB Leipzig eine Ära enden: Yussuf Poulsen (31) steht offenbar vor dem Abschied.

Der Däne soll das Interesse von Bundesliga-Rückkehrer HSV auf sich gezogen haben. Dort soll er seinen früheren Leipzig-Teamkollegen Davie Selke ersetzen, nachdem sich der Zweitliga-Torschützenkönig der vergangenen Saison mit den Hanseaten nicht auf einen neuen Vertrag einigen konnte.

Ablöse als Knackpunkt

Wie das "Hamburger Abendblatt" berichtet, sei Poulsen der Wunschkandidat der Hamburger. Der Angreifer sei sogar bereit, beim Gehalt deutliche Abstriche zu machen.

Die "Roten Bullen" erwarten sich eine Ablöse zwischen zwei und drei Millionen Euro, wie es heißt. Poulsen ist noch ein Jahr an RB gebunden. Der HSV wolle diese Summe allerdings "deutlich" drücken.

Kaum noch gefragtes Urgestein

In Leipzig war Poulsen zuletzt kaum noch gefragt, in der vergangenen Spielzeit kam er zwar auf 29 Einsätze, absolvierte dabei aber nur 362 Minuten. Am Aufstieg Leipzigs zum Bundesliga-Topklub hat er aber nichtsdestotrotz maßgeblichen Anteil.

Der 31-Jährige ist bei den "Roten Bullen" ein waschechtes Urgestein. Er kam 2013 aus seiner dänischen Heimat von Lyngby BK zu den Sachsen, für die er bisher 425 Einsätze absolvierte (95 Tore, 66 Vorlagen).