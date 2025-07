Am Wochenende war in den sozialen Netzwerken ein Video von Mittelfeldspieler Florian Neuhaus öffentlich geworden. In dem Video, das in Mallorca von Fans aufgenommen wurde, äußert sich der 28-Jährige negativ über Sportdirektor Roland Virkus. Er nannte ihn "den schlechtesten Manager der Welt".

Auch fällt ein Satz, in dem Neuhaus offensichtlich betrunken sagt: "Don Rollo (gemeint ist Virkus) gibt Florian Neuhaus eins, zwei, drei, vier Millionen."

"Das Verhalten und die Aussagen von Florian Neuhaus sind vereinsschädigend und inakzeptabel, er hat mit seinen Worten dem Klub geschadet und handelnde Personen tief enttäuscht, das ist mit den Werten des Vereins nicht vereinbar", sagt Geschäftsführer Stefan Stegemann.

Vereinswechsel im Sommer?

Als Reaktion wird der zehnfache Nationalspieler in den nächsten vier Wochen nicht mit den Profis mittrainieren und muss eine hohe Geldstrafe zahlen.

Immer wieder wird Neuhaus mit einem Abgang in Verbindung gebracht. Unter anderem soll Augsburg Interesse zeigen.

