Aubameyang wechselt nach Spanien

Der mittlerweile bereits 37-jährige Pierre-Emerick Aubameyang kehrt nach Spanien zurück!

Wie am Freitag vermeldet wird, unterschreibt der Stürmer bei La-Liga-Aufsteiger Deportivo A Coruña.

"Mit dieser Verpflichtung gewinnt RC Deportivo einen weltbekannten Stürmer für seinen Kader", freut sich der ehemalige spanische Topklub, der 1999/2000 La-Liga-Meister wurde, über die namhafte Neuverpflichtung.

Der Gabuner unterschreibt bis zum Ende der Saison 2027/28 bei RC Deportivo.

Zuletzt in Marseille unter Vertrag

Für Aubameyang ist es eine Rückkehr nach Spanien. Der Afrikaner kickte 2022 für ein halbes Jahr bereits beim FC Barcelona.

Zuletzt war Aubameyang, der auch bei Topklubs wie AC Milan, Borussia Dortmund, FC Arsenal und FC Chelsea kickte, bei Olympique Marseille unter Vertrag. In der Ligue 1 gelangen ihm vergangene Saison zehn Tore und sechs Assists in 30 Einsätzen.