Matthias Jaissle krallt sich portugiesischen WM-Spieler

Der saudische Topklub Al-Ahli SFC verstärkt sich mit Francisco Trincao.

"Ich bin sehr stolz darauf, nun bei Al Ahli zu spielen", freut sich der 26-jährige Portugiese über den Wechsel.

Trincao, der bis vor Kurzem noch mit Portugal an der WM teilnahm, kostet Al-Ahli eine Ablösesumme von 39,3 Millionen Euro. Durch Bonuszahlungen könnte diese noch auf 43.7 Mio. Euro ansteigen.

Sporting Lissabon darf sich damit über eine weitere hohe Ablöse freuen. Tatsächlich hat der portugiesische Topverein in diesem Sommer bereits die Transfer-Einnahmen-Marke von 150 Millionen Euro geknackt. Dies ist auch gleichzeitig ein neuer Vereinsrekord.

Nun vier Jahre unter Jaissle?

Beim amtierenden Champions-League-Sieger Asiens, wo der ehemalige Salzburg-Coach Matthias Jaissle seit 2023 Cheftrainer ist, unterschreibt Trincao einen Vertrag bis 2030.

Für Sporting Lissabon verbuchte der 19-fache Nationalspieler Portugals vergangene Saison 13 Tore und 18 Assists in 53 Spielen.

Zuvor kickte der offensive Mittelfeldspieler unter anderem auch für den FC Barcelona und die Wolverhampton Wanderers.