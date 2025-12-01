NEWS

Kommt es doch zur Wende bei Upamecano?

In den letzten Wochen deutete vieles auf einen ablösefreien Abgang im Sommer hin. Jetzt könnte doch alles anders kommen.

Kommt es doch zur Wende bei Upamecano? Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Was bringt die Zukunft für Dayot Upamecano und den FC Bayern München?

Der ehemalige Salzburger hat sich unter Vincent Kompany zum absoluten Leistungsträger in der Innenverteidigung entwickelt. Im Sommer endet jedoch sein Vertrag und lange deutete alles auf einen ablösefreien Abgang hin.

Real Madrid soll sogar bereits eine mündliche Zusage vom französischen Teamspieler erhalten haben (Alle Infos >>>).

Ganz so entschieden dürfte der Poker um den 27-Jährigen aber noch lange nicht sein. Am Sonntagabend äußerte sich Klubpatron Uli Hoeness gegenüber "Sky" zur Thematik und entgegnete trocken: "Ich denke, dass der verlängert."

Gehalt und Handgeld zu hoch für Bayern?

Die Verhandlungen zwischen dem deutschen Rekordmeister und den Upamecano-Beratern laufen seit Monaten. Vor allem in Sachen Gehalt und Handgeld sollen sich die Parteien noch weit auseinander befinden.

Eine Verlängerung gilt für die Verantwortlichen um Max Eberl und Christoph Freund als "interner Königstransfer". Die Konkurrenz ist allerdings groß.

Die 20 teuersten Neuzugänge des FC Bayern

#18 - Franck Ribéry - 30 Millionen Euro
#18 - Sacha Boey - 30 Millionen Euro

Slideshow starten

23 Bilder

Mehr zum Thema

Sandro Wagner dürfte Augsburg-Job los sein

Sandro Wagner dürfte Augsburg-Job los sein

Deutsche Bundesliga
1
Preisschild 113 Millionen! Englischer Teamspieler will zu City

Preisschild 113 Millionen! Englischer Teamspieler will zu City

Premier League
1
Ex-Salzburg-Star im Visier von Serie-A-Topklub

Ex-Salzburg-Star im Visier von Serie-A-Topklub

La Liga
1
Mainz diskutiert Trainer-Zukunft: "Situation unzufriedenstellend"

Mainz diskutiert Trainer-Zukunft: "Situation unzufriedenstellend"

Deutsche Bundesliga
Mainz nach Niederlage gegen Freiburg im Tabellenkeller

Mainz nach Niederlage gegen Freiburg im Tabellenkeller

Deutsche Bundesliga
Ausgleich in 90+6: Frankfurt erkämpft Punkt gegen Wolfsburg

Ausgleich in 90+6: Frankfurt erkämpft Punkt gegen Wolfsburg

Deutsche Bundesliga
HSV holt Last-Minute-Sieg gegen Stuttgart

HSV holt Last-Minute-Sieg gegen Stuttgart

Deutsche Bundesliga
Kommentare

Kommentare

Deutsche Bundesliga Fußball Fußball International Deutschland (Fußball) Transfermarkt Dayot Upamecano Gerüchteküche FC Bayern München Max Eberl Real Madrid Uli Hoeneß