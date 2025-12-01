Kommt es doch zur Wende bei Upamecano?

Was bringt die Zukunft für Dayot Upamecano und den FC Bayern München?

Der ehemalige Salzburger hat sich unter Vincent Kompany zum absoluten Leistungsträger in der Innenverteidigung entwickelt. Im Sommer endet jedoch sein Vertrag und lange deutete alles auf einen ablösefreien Abgang hin.

Real Madrid soll sogar bereits eine mündliche Zusage vom französischen Teamspieler erhalten haben (Alle Infos >>>).

Ganz so entschieden dürfte der Poker um den 27-Jährigen aber noch lange nicht sein. Am Sonntagabend äußerte sich Klubpatron Uli Hoeness gegenüber "Sky" zur Thematik und entgegnete trocken: "Ich denke, dass der verlängert."

Gehalt und Handgeld zu hoch für Bayern?

Die Verhandlungen zwischen dem deutschen Rekordmeister und den Upamecano-Beratern laufen seit Monaten. Vor allem in Sachen Gehalt und Handgeld sollen sich die Parteien noch weit auseinander befinden.

Eine Verlängerung gilt für die Verantwortlichen um Max Eberl und Christoph Freund als "interner Königstransfer". Die Konkurrenz ist allerdings groß.