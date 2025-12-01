NEWS

Mainz diskutiert Trainer-Zukunft: "Situation unzufriedenstellend"

Der Bundesligist können einen Wechsel auf der Trainerbank vollziehen. Der einstige Erfolgstrainer Bo Henriksen gerät zunehmend unter Druck.

Mainz diskutiert Trainer-Zukunft: "Situation unzufriedenstellend" Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

In der vergangenen Bundesliga-Saison war der FSV Mainz 05 noch eines der besten Teams des Jahres galt als unangenehm zu bespielender Gegner und qualifizierte sich als Sechster sogar für die UEFA Conference League.

Inzwischen hat sich das Blatt aber gedreht, zuletzt kassierte man eine 0:4-Klatsche gegen den SC Freiburg. Nach zwölf Spieltagen rangieren die "Nullfünfer" mit nur sechs Zähler am Tabellenende.

Durch die aktuelle Negativserie steht Cheftrainer Bo Henriksen nun stark unter Druck. Der einstige Erfolgcoach, der die Mainzer im Februar 2024 übernommen und sensationell zum Klassenerhalt geführt hat, ist angezählt.

Er selbst rechnet aber damit, in der kommenden Bundesliga-Partie gegen Borussia Mönchengladbach noch auf der Trainerbank zu sitzen. "Ich denke so. Ich habe noch ein gutes Gefühl mit der Mannschaft und den Spielern", so der 50-Jährige.

"Hinterfragen alles"

"Für uns ist natürlich klar, dass nach so einem Spiel und in der aktuellen Tabellenlage, die Situation extrem unzufriedenstellend ist und wir an allen Ecken und Enden hinterfragen werden, wie es weitergeht", sagte Mainz-Sportdirektor Niko Bungert nach der Niederlage im Breisgau.

In der Liga wartet man inzwischen seit acht Spielen auf einen Sieg, in der UEFA Conference League kassierte man jüngst eine Niederlage gegen den rumänischen Erstligisten Universitatea Craiova.

Trotz Transferschluss! Diese Fußballer gibt es zum Nulltarif

Takehiro Tomiyasu (26)
Paco Alcacer (31)

Slideshow starten

13 Bilder

Mehr zum Thema

Mainz nach Niederlage gegen Freiburg im Tabellenkeller

Mainz nach Niederlage gegen Freiburg im Tabellenkeller

Deutsche Bundesliga
Ausgleich in 90+6: Frankfurt erkämpft Punkt gegen Wolfsburg

Ausgleich in 90+6: Frankfurt erkämpft Punkt gegen Wolfsburg

Deutsche Bundesliga
HSV holt Last-Minute-Sieg gegen Stuttgart

HSV holt Last-Minute-Sieg gegen Stuttgart

Deutsche Bundesliga
Deutsche Bundesliga LIVE: SC Freiburg - FSV Mainz

Deutsche Bundesliga LIVE: SC Freiburg - FSV Mainz

Deutsche Bundesliga
Deutsche Bundesliga LIVE: Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg

Deutsche Bundesliga LIVE: Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg

Deutsche Bundesliga
Dynamo zittert sich zu Sieg im Kellerduell

Dynamo zittert sich zu Sieg im Kellerduell

International
Deutsche Bundesliga LIVE: Hamburger SV - VfB Stuttgart

Deutsche Bundesliga LIVE: Hamburger SV - VfB Stuttgart

Deutsche Bundesliga
Kommentare

Kommentare

Deutsche Bundesliga Fußball Fußball International Deutschland (Fußball) 1. FSV Mainz 05 Bo Henriksen