Preisschild 113 Millionen! Englischer Teamspieler will zu City

Schnappt sich Manchester City einen neuen Mann fürs zentrale Mittelfeld?

Die "Citizens" haben Elliot Anderson von Nottingham Forest schon seit längerer Zeit als absoluten Wunschspieler fürs Mittelfeldzentrum ausgemacht.

Wie Transferinsider Sacha Tavolieri nun berichtet, hat sich der 23-jährige Engländer nun auch für einen Transfer zu den "Skyblues" entschieden.

Hohes Preisschild

Nottingham, wo Anderson noch bis Sommer 2029 unter Vertrag steht, fordert dem Vernehmen nach wohl 113 Millionen Euro für den sechsfachen englischen Teamspieler. Ein Wechsel soll aber ohnehin frühestens nach der WM 2026 in Betracht gezogen werden.

In der laufenden Saison hält der Rechtsfuß bei 17 Pflichtspieleinsätzen, in denen ihm je ein Tor und eine Vorlage gelangen.