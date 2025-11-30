SC Freiburg SC Freiburg SCF FSV Mainz FSV Mainz M05
Endstand
4:0
2:0 , 2:0
  • Lukas Kübler
  • Vincenzo Grifo
  • Johan Manzambi
  • Patrick Osterhage
NEWS

Mainz nach Niederlage gegen Freiburg im Tabellenkeller

Nach zwei frühen Gegentoren und einer Roten Karte in der ersten Hälfte sind die Mainzer chancenlos.

Die Horrorsaison des 1. FSV Mainz 05 geht weiter.

Eine 0:4-Niederlage auswärts beim SC Freiburg lässt die Mainzer auf den letzten Tabellenplatz abrutschen.

Lienhart zweimal im Mittelpunkt

Die Freiburger gehen schon in der zwölften Minute in Führung. Nach einer Ecke steigt Philipp Lienhart am höchsten. Den Kopfball des ÖFB-Verteidigers kann Mainz-Keeper Lasse Rieß zwar noch abwehren, der Abpraller springt aber zu Lukas Kübler, der einschiebt.

Danach wird es für die 05er ganz bitter. Zunächst stellt Grifo nach einem Konter auf 2:0 (26.) und nur zwei Minuten später fliegt der Mainzer Paul Nebel vom Platz. Der deutsche Nationalspieler traf mit offener Sohle das Bein von Lienhart (28.).

Manzambi macht es deutlich

Zu Beginn der zweiten Hälfte können die Freiburger nochmal nachlegen und durch den Schweizer Johan Manzambi auf den 3:0 erhöhen (50.).

In der 78. Minute trifft Manzambi sogar noch ein zweites Mal, doch der Treffer wird aufgrund einer Abseitsstellung in der Vorarbeit zurückgenommen. Osterhage stellt in der Nachspielzeit dennoch auf 4:0 (90+1.).

Philipp Mwene für Mainz und Philipp Lienhart für Freiburg spielten jeweils durch, Nikolas Veratschnig und Junior Adamu verbrachten das Spiel auf der Bank.

