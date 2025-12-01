NEWS

Augsburg trennt sich von Sandro Wagner

Nach einem gebrauchten Geburtstag ist der Cheftrainer seinen Job los. Gegen Christian Ilzer gab es nichts zu holen.

Augsburg trennt sich von Sandro Wagner Foto: © getty
In der Deutschen Bundesliga kommt es zu einem Trainerwechsel.

Der FC Augsburg trennt sich von Cheftrainer Sandro Wagner. Das Team soll bereits darüber informiert sein.

Manuel Baum soll den deutschen Bundesligisten bis zum Winter interimistisch übernehmen. Der 46-Jährige ist aktuell Direktor Entwicklung in Augsburg und stand bereits von Dezember 2016 bis April 2019 an der Seitenlinie des FCA.

Abschiedsspiel am 38. Geburtstag

Am Samstag erlebte Wagner einen Geburtstag zum Vergessen. An seinem 38. Ehrentag gab es bei Christian Ilzers TSG Hoffenheim nichts zu holen (0:3).

Wagner trat im Sommer den Job an, verließ dafür seinen Co-Trainer-Posten beim DFB. Mit zehn Punkten aus zwölf Spielen ist der Klub derzeit 14., steht zwei Punkte über dem Relegationsplatz 16 und Heidenheim.

