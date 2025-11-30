HSV holt Last-Minute-Sieg gegen Stuttgart

Am zwölften Spieltag der deutschen Bundesliga feiert der Hamburger SV einen dramatischen 2:1-Heimsieg gegen den VfB Stuttgart.

Durch diesen Erfolg klettert der Hamburger SV auf den 13. Tabellenplatz, während der VfB Stuttgart auf Rang sechs abrutscht, aber weiterhin einen Platz für die Qualifikation zur Conference League belegt.

Glatzel trifft und muss verletzt raus

Die Partie im Volksparkstadion beginnt mit leichten Vorteilen für die Gäste aus Stuttgart, doch die erste Großchance gehört den Hausherren: Robert Glatzel trifft in der neunten Spielminute nur den Pfosten.

Besser macht es der Stürmer in der 17. Minute, als er nach einer Vorlage von Alexander Rossing Lelesiit zur 1:0-Führung für den HSV einschiebt.

Der Torschütze muss allerdings nach etwas mehr als einer halben Stunde verletzt vom Feld, für ihn kommt Ransford Königsdörffer in die Partie. Mit der knappen Führung für die Hamburger geht es in die Halbzeitpause.

Stuttgarter Ausgleich und späte Wende

Nach dem Seitenwechsel erhöht die Elf von Sebastian Hoeness den Druck und übernimmt mit deutlich mehr Ballbesitz (insgesamt 60 Prozent) die Kontrolle über das Spiel.

Der Lohn für die Bemühungen folgt in der 54. Minute, als der zur Halbzeit eingewechselte Deniz Undav nach Vorarbeit von Jamie Leweling den 1:1-Ausgleich erzielt.

Stuttgart bleibt am Drücker, kann aus mehreren Eckbällen aber kein Kapital schlagen. Die Schlussphase wird turbulent: Zuerst sieht Hamburgs Alexander Rossing Lelesiit die Gelb-Rote Karte (81.), was auf eine Schlussoffensive der Stuttgarter in Überzahl hindeutet.

Doch es kommt anders: In der Nachspielzeit gelingt durch einen Konter dem ebenfalls eingewechselten Fabio Vieira der überraschende 2:1-Siegtreffer für die dezimierten Hausherren.