Ausgleich in 90+6: Frankfurt erkämpft Punkt gegen Wolfsburg

Eintracht Frankfurt sichert sich dank eines Last-Minute-Tors in der 12. Runde der deutschen Bundesliga einen Punkt gegen den VfL Wolfsburg.

Trotz der klaren Dominanz von Eintracht Frankfurt mit 53 Prozent Ballbesitz und 14 Eckbällen waren es die Gäste aus Wolfsburg, die in der 67. Minute durch Aaron Zehnter in Führung gingen.

Die Statistiken zeigten Frankfurts unermüdlichen Druck mit 15 Schüssen, doch nur 3 davon fanden das Tor. Wolfsburg verteidigte geschickt und bewies mit 5 Schüssen aufs Tor ihre Effizienz im Angriff.

Elfmeter nach VAR-Entscheidung

Die Partie schien bereits entschieden, als die Wölfe kurz vor Schluss alle drei Punkte mit nach Hause nehmen wollten. Doch in der Nachspielzeit folgte das Drama: Nach einer VAR-Überprüfung erhielt Frankfurt einen Elfmeter, den Joker Michy Batshuayi in der 90. Minute souverän verwandelte.

Der Belgier, der in der 62. Minute für Mario Götze eingewechselt worden war, bewahrte die Adler vor einer Heimniederlage und sicherte einen wertvollen Punkt.

Frankfurt dominant, aber ohne Durchschlagskraft

Das 1:1-Unentschieden im Deutsche Bank Park hinterlässt bei beiden Mannschaften gemischte Gefühle. Für Frankfurt war es ein Punkt gewonnen nach einer dominanten Leistung ohne die nötige Durchschlagskraft im Angriff.

Wolfsburg hingegen wird den späten Ausgleich als verlorene Punkte werten, nachdem sie über weite Strecken des Spiels eine disziplinierte Defensivleistung gezeigt hatten.

Offener Kampf um die europäischen Plätze

In der hart umkämpften Bundesliga-Tabelle bleibt somit alles offen im Kampf um die europäischen Plätze. Beide Teams müssen sich nun auf die kommenden Aufgaben fokussieren, wobei Frankfurts Offensivprobleme und Wolfsburgs Schwäche beim Führung verwalten die zentralen Themen der Analyse bleiben werden.

Das Heimteam liegt aktuell auf Platz sieben, während Wolfsburg 15. ist.