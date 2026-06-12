Ranking: Österreichs größte Fußballer aller Zeiten

Wer ist der größte österreichische Fußballer aller Zeiten?

Diese Frage hat sich die LAOLA1-Redaktion im Vorfeld der WM 2026 gestellt. Gewiss, Generationen miteinander zu vergleichen, ist ob der Entwicklung des Spiels über etwas mehr als ein Jahrhundert hinweg fast ein Ding der Unmöglichkeit. Wir haben den Versuch trotzdem gewagt.

Der Modus:

Insgesamt 23 LAOLA1-Redakteur:innen haben ihre persönlichen Top 20 gewählt. 55 verschiedene Fußballer wurden zumindest einmal genannt.

Der jeweilige Spieler auf Platz 1 erhielt 20 Punkte, jener auf Platz 2 19 Punkte, usw.

Das sind die Top 20: