De Rossi lobt ÖFB-Youngster: "Werden ihm eine Chance geben"

Linksverteidiger David Puczka (21) wechselte im Sommer für sechs Millionen Euro von Juventus zu Genoa.

Unter Italien-Legende Daniele De Rossi könnte dem Ex-Zweitliga-Profi (30 Spiele für Admira Wacker) der Durchbruch in der Serie A gelingen.

Der Coach will ihm auf jeden Fall eine Chance geben. "Ich denke, er kann es. Manchmal habe ich Eingebungen, die sich als völliger Unsinn herausstellen. Aber wenn ich ihn mir in einer Top-Mannschaft vorstelle, dann sehe ich ihn als Schienenspieler. Er weiß, wie man verteidigt. Ich dachte, er wäre kleiner, aber er ist kräftig gebaut. Er verfügt über technische Fähigkeiten und einen guten Schuss, muss aber noch an seinen Defensivqualitäten arbeiten", beschreibt der Ex-Profi seinen Schützling gegenüber "buoncalciotutti.it".

Puczka kann mithalten

Seine defensiven Fähigkeiten könne er aber schnell verbessern. Außerdem ist der Österreicher die einzige Linksfuß-Alternative zu John Vasquez.

"Wir werden ihm eine Chance geben. Er hat im Vergleich zu Vogliacco, Doucouré und Klisys in der zweiten Halbzeit gezeigt, dass er den anderen in nichts nachsteht", so De Rossi über das Testspiel gegen Leicester City.

Stolz wird evaluiert

Der Linksverteidiger ist aber nicht der einzige Österreicher im Kader. Franz Stolz (25) ist von seiner GAK-Leihe zurück.

"Wir evaluieren ihn weiter. Wir haben erst spät entschieden, ihn zu halten, weil wir zunächst nicht wussten, welchen Plan Leali hatte, und wir ihm Zeit geben wollten, sich zu entscheiden", so De Rossi über Stolz.

Nicola Leali verlor in der abgelaufenen Saison seinen Stammplatz an Justin Bijlow, er wechselte kürzlich zu Hellas Verona.

Stolz habe in Österreich "gute Leistungen gezeigt". "Es ist unsere Aufgabe, ihn sorgfältig zu bewerten und zu entscheiden, ob wir einen anderen Torwart verpflichten oder mit der aktuellen Situation weitermachen. Die Bewertung läuft noch, und ich treffe diese Entscheidung nicht alleine", so der Coach.

Mit Elias Havel steht ein dritter Österreicher im Aufgebot des Serie-A-Klubs.