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ÖFB-Kicker bei S04 im Fokus: Adamu trifft, Ljubicic muss runter

Während ein ÖFB-Legionär im Testspiel gegen Hessen Kassel trifft, muss ein anderer verletzt vom Feld.

ÖFB-Kicker bei S04 im Fokus: Adamu trifft, Ljubicic muss runter Foto: © IMAGO / Team 2
Textquelle: © LAOLA1
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Bei Schalke 04 wird die Verletztenliste immer länger.

Nachdem sich Adrian Gantenbein bereits beim letzten Testspiel gegen Fagiano Okayama verletzt hat, sind nun gegen Regionalligist Hessen Kassel zwei weitere Spieler verletzt ausgefallen.

Bereits in Halbzeit eins muss Neuzugang Robin Gosens humpelnd den Platz verlassen, nach rund einer Stunde hat es dann auch noch ÖFB-Teamspieler Dejan Ljubicic erwischt.

Entwarnung bei Ljubicic

Der Mittelfeldspieler muss von Betreuern gestützt das Spielfeld verlassen. Laut Sky soll es sich um eine Knieverletzung handeln. Ein MRT soll nun Klarheit über den Verletzungsgrad liefern. Wie die "Bild" schreibt, soll Ljubicic nächste Woche wieder ins Training einsteigen. Die Verletzung dürfte nicht allzu ernst sein.

Das Testspiel gegen den Regionalligisten haben die Knappen trotz der beiden Verletzungen gewonnen: Das Team von Miron Muslic gewinnt im ausverkauften Auestadion mit 5:0. Junior Adamu erzielt in der 40. Minute das zwischenzeitliche 2:0.

Maximilian Wöber kommt ab Minute 60 ebenfalls zum Einsatz.

Die weiteren Treffer für die Königsblauen erzielen Kenan Karaman (36.), Adil Aouchiche (59.), Moussa Sylla (63.) und Satoshi Tanaka (74.)

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