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Gespräche laufen! Hütter Top-Kandidat bei deutschem Bundesligist

Der 56-Jährige galt zunächst nicht als heißester Anwärter auf den Posten. Dies scheint sich nun geändert zu haben.

Gespräche laufen! Hütter Top-Kandidat bei deutschem Bundesligist Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Die Gerüchteküche in der Deutschen Bundesliga brodelt und der Name Adi Hütter taucht dabei immer öfter auf.

Der 56-Jährige wurde zuletzt bei seinen beiden Ex-Klubs Borussia Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt gehandelt. Ersterem dürfte er dem Vernehmen nach aber zu teuer sein.

Bei der Eintracht dagegen wäre die finanzielle Komponente eher keine Hürde. Doch zunächst galt Hütter dort nicht als heißester Anwärter auf die Nachfolge von Albert Riera. Vielmehr sei dies ein anderer Ex-Salzburg-Coach gewesen.

Die Anzeichen verdichten sich

Die Lage dürfte sich nun aber verändert haben. Wie der "Kicker" berichtet, kristallisiere sich Hütter immer mehr als Top-Favorit heraus. Auf Mallorca sei es kürzlich zu einem Gespräch zwischen Hütter und Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche gekommen.

Es gebe zwar noch keine Einigung, das Thema könne aber im Laufe dieser Woche heiß werden. Außerdem soll auch Olympique Marseille seine Fühler nach Hütter ausstrecken.

Großes Ziel Premier League

Die Ligue 1 kennt Hütter von seinem Engagement bei der AS Monaco bestens, dieses endete im Oktober 2025. Seither ist Hütter ohne Trainerjob.

Als großes Ziel des Vorarlbergers gilt die Premier League. Dort galt er nach dem Aus von Tottenham-Coach Igor Tudor vor zwei Monaten als möglicher Nachfolger. Die "Spurs" entschieden sich letztlich aber für Roberto De Zerbi. Der Italiener schaffte mit dem Danso-Klub schließlich den Klassenerhalt.

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