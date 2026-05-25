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Rapid-Kicker Thema bei polnischem Top-Klub

Der Vertrag des Mittelfeldspielers läuft aus. Seine Reise könnte in Osteuropa weitergehen.

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Diesen Sommer läuft der Vertrag von Lukas Grgic beim SK Rapid aus. Wie es danach weitergeht, steht noch in den Sternen.

Nun könnte sich für den 30-Jährigen eine spannende Option auftun. Wie die renommierte polnische Sportzeitung "Przeglad Sportowy" berichtet, soll Grgic ein Thema bei Legia Warschau sein. Gespräche sollen bereits laufen.

Grgic würde ins Profil passen

Der polnische Top-Klub nennt 15 Meistertitel sein Eigen, der letzte datiert aus 2021. Heuer kam man in der Ekstraklasa nicht über Rang sechs hinaus. Zudem muss der Klub den Abgang von Sechser Jürgen Elitim verkraften, den es in die Türkei zu Bursaspor zieht.

Polnischen Medienberichten zufolge muss Legia den Gürtel künftig enger schnallen. Der ablösefreie Grgic würde damit nicht nur als Spielertyp, sondern auch aus wirtschaftlicher Sicht ins Profil passen.

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