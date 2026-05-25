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Bericht: Altach-Schlüsselfigur steht vor dem Abschied

Vor fünf Jahren wechselte er zu den Rheindörflern, nun soll der nächste Schritt folgen.

Bericht: Altach-Schlüsselfigur steht vor dem Abschied Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Seit Herbst 2024 ist Adte Nihiu, nachdem er seine Spielerkarriere beendet hatte, fixer Bestandteil des Trainerteams beim SCR Altach.

Er arbeitete seither als Co-Trainer unter Fabio Ingloitsch und dessen Nachfolger Ognjen Zaric. Im Sommer aber könnten sich die Wege trennen, wie "Sky" berichtet.

Nuhiu wolle den nächsten Schritt in seiner Karriere machen. Schon vor Zarics Bestellung war der 36-Jährige als möglicher neuer Cheftrainer bei Altach gehandelt worden. Der Schritt in die erste Reihe könnte nun folgen, wenn auch anderswo.

Seit Anfang 2025 ist Nuhiu zudem Co-Trainer von Franco Foda bei der kosovarischen Nationalmannschaft. Wohin es ihn auf Vereinsebene ziehen könnte, ist vorerst nicht bekannt.

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