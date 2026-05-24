Thema Kane? Hoeneß stichelt: "Barcelona hat ja gar kein Geld"

Erstmals seit 2020 krönte sich der FC Bayern München wieder zum Doublesieger in Deutschland!

Der Rekordmeister schlug im DFB-Pokalfinale den VfB Stuttgart verdient mit 3:0 (zum Spielbericht >>>).

Überragender Mann war dabei einmal mehr Harry Kane mit einem Hattrick. Der englische Topstürmer erzielte in dieser Saison 61 Pflichtspieltore in 51 Spielen.

Sein Vertrag in München ist noch bis Sommer 2027 gültig, wenig verwunderlich also, dass auch die internationale Konkurrenz nach München schielt.

Lewandowski-Erbe?

Vor allem der FC Barcelona wurde in den letzten Wochen immer wieder mit einem Transfer in Verbindung gebracht. Dort verlässt ja Robert Lewandowski den Klub nach vier Jahren ablösefrei.

Nach dem DFB-Pokalfinale äußerte sich Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß zur Personalie Kane und ließ direkt mit einer Aussage aufhorchen: "Der FC Bayern ist ein Käufer-Verein, kein Verkäufer-Verein. Außerdem hat Barcelona ja gar kein Geld, so geht es schon mal los."

Kane zeigt sich entspannt

Hoeneß selbst lobte den Engländer in höchsten Tönen und sprach vom "besten Transfer, den wir je gemacht haben."

Kane selbst hält sich noch etwas bedeckt, hob aber hervor, wie wohl er sich in München fühlt: "Wir warten mit allen Gesprächen bis zum Saisonende. Wir haben noch eine Weltmeisterschaft vor uns. Die Lage ist auf jeden Fall entspannt."

Mourinho beobachtet Olise

Neben Kane ist auch Michael Olise in dieser Saison in aller Munde. Der Franzose, der vor zwei Jahren von Crystal Palace kam, hat sich in dieser Saison zu einem der besten Flügelspieler der Welt entwickelt.

So soll deshalb auch der zukünftige Real-Coach Jose Mourinho, der beim DFB-Pokalfinale im Stadion war, ein Auge auf den Starspieler der Bayern geworfen haben. Auch dazu hat sich Hoeneß geäußert >>>