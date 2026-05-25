MLS: Messi bei Torfestival angeschlagen ausgewechselt

Schreckmoment für die Fans von Lionel Messi!

Der argentinische Superstar musste in der Nacht auf Montag beim Duell seines Klubs Inter Miami gegen Philadelphia Union nach 73 Minuten angeschlagen ausgewechselt werden.

Messi griff sich dabei an den linken Oberschenkel. Immerhin konnte Inter Miami auch ohne seinen Kapitän gewinnen. Bei Messis Auswechslung stand es 4:4, Luis Suarez und Rodrigo de Paul sorgten am Ende für einen 6:4-Erfolg für die Hausherren.

Hoyos beruhigt

Im Anschluss an die Partie gab Miami-Coach Guillermo Hoyos aber vorsichtige Entwarnung. Messi sei "wirklich erschöpft" gewesen. "Der Platz war tief, und anstatt ein Risiko einzugehen, entscheidet man sich immer dagegen", so der 62-Jährige.

Am 16. Juni bestreitet Argentinien seinen WM-Auftakt gegen Algerien, sechs Tage später steht das Duell mit Österreich an. Aus heimischer Sicht hoffentlich mit Messi.