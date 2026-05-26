Oliver Glasner schwärmt von Ex-Austrianer James Holland

Oliver Glasner wird nach dem Finale der UEFA Conference League am Mittwoch gegen Rayo Vallecano (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) Crystal Palace verlassen.

Der Oberösterreicher wird mit einem Wechsel zu einem Mailänder Topklub in Verbindung gebracht >>>

In seinem Staff bei Palace an Bord ist der ehemalige Bundesliga-Profi James Holland (Austria Wien und LASK). Für den Australier hat Glasner viel Lob übrig.

Glasner traut Holland viel zu

Wie in einem von "Stan Sport Football" auf "X" veröffentlichten Video zu hören ist, spricht Glasner ausschließlich positiv über die Arbeit mit Holland.

"James hat alle Voraussetzungen bezüglich Fußball und Leadership, um eine gute Karriere hinzulegen", macht Glasner klar.

Holland erfüllte die Hoffnungen Glasners bei seiner Ankunft im Juli 2025. "Er ist sehr ehrgeizig. Er arbeitet sehr hart, ist sehr offen. Er will immer lernen und sich verbessern und er ist am Anfang seiner Trainerkarriere", so der Palace-Coach.

PL-Job als Einstieg

Für den Australier sei es eine große Chance gewesen, gleich zu Beginn seiner Laufbahn Erfahrungen in der Premier League zu sammeln.

"Weil er gerade erst aufgehört hat, ist er viel näher an den Spielern dran. Er versteht die Spieler manchmal besser wie ich. Ich habe vor fast 15 Jahren aufgehört und das ist eine neue Generation", so Glasner.

Durch Holland erreiche das Trainerteam auch leichter die jüngeren Spieler. Neben seiner fachlichen Kompetenz gefallen Glasner auch Hollands Führungsfähigkeiten.

Holland studierte Psychologie

"Er hat Psychologie studiert während seiner Zeit als aktiver Spieler. Somit hat er alle Voraussetzungen", traut der Oberösterreicher dem Australier viel zu.

Zu Beginn sei die Erfahrung für den 37-Jährigen als Co-Trainer aber sehr wertvoll.