NEWS

Salzburg mit Interesse an Frankfurt-Talent

Die "Bullen" sollen laut einem Medienbericht den deutschen U17-Nationalspieler auf dem Zettel haben. Konkurrenz gibt es unter anderem von Miron Muslic und Schalke.

Salzburg mit Interesse an Frankfurt-Talent Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Wildert der FC Red Bull Salzburg erneut in Deutschland?

Laut einem Bericht der "Bild" steht Eba Bekir Is auf dem Zettel des Tabellenzweiten der ADMIRAL Bundesliga. Der erst 17-jährige Deutsche spielt aktuell bei der zweiten Mannschaft von Eintracht Frankfurt in der Hessenliga, sammelte aber bereits Erfahrung bei den Profis.

In der vergangenen Saison avancierte er beim 0:2 in der UEFA Europa League gegen die AS Roma zum jüngsten Spieler der Klub-Geschichte. Es blieb sein bisher einziger Einsatz für die erste Mannschaft der Eintracht.

Vertrag bis 2027, Konkurrenz ist groß

In Frankfurt steht der defensive Mittelfeldspieler noch bis Sommer 2027 unter Vertrag, der Klub besitzt zudem eine einjährige Verlängerungsoption.

Neben den "Bullen" sollen aber vor allem Schalke 04, Werder Bremen, SV Elversberg und Greuther Fürth den deutschen U17-Nationalspieler auf dem Radar haben.

Mehr zum Thema

Deutsche Bundesliga
6
Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball Eintracht Frankfurt Marcus Mann SpVgg Greuther Fürth FC Schalke 04 FC Red Bull Salzburg SV 07 Elversberg SV Werder Bremen Transfermarkt Gerüchteküche