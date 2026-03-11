Konkurrent von ÖFB-Duo verlängert bei Borussia Dortmund

Mit Marcel Sabitzer und Carney Chukwuemeka spielen bei Borussia Dortmund zwei Österreicher. Zweiterer vollzog vor Kurzem einen Verbandswechsel. Wanner und Chukwuemeka: Die neuen ÖFB-Stars? >>>

Deutlich mehr Einsatzzeit im Zentrum des Spielfelds genießt Felix Nmecha (2.854 Spielminuten). Sabitzer (1.721 Minuten) und Chukwuemeka (975 Minuten) kamen - wenn auch oft verletzungsbedingt - seltener zum Zug.

Interesse aus England

Zuletzt wurde Nmecha mit einem Abgang in Verbindung gebracht. Daraus wird aber nichts. Laut "Sky" verlängert der Deutsche frühzeitig seinen 2028 auslaufenden Vertrag bis 2030. Mit dem neuen Arbeitspapier steigt der DFB-Nationalspieler zu den Topverdienern auf.

Nmecha wurde Interesse von Manchester City, Manchester United, Chelsea und den Spurs nachgesagt.