NEWS

Konkurrent von ÖFB-Duo verlängert bei Borussia Dortmund

Der Mitspieler von Marcel Sabitzer und Carney Chukwuemeka bleibt der Borussia wohl erhalten.

Konkurrent von ÖFB-Duo verlängert bei Borussia Dortmund Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Mit Marcel Sabitzer und Carney Chukwuemeka spielen bei Borussia Dortmund zwei Österreicher. Zweiterer vollzog vor Kurzem einen Verbandswechsel. Wanner und Chukwuemeka: Die neuen ÖFB-Stars? >>>

Deutlich mehr Einsatzzeit im Zentrum des Spielfelds genießt Felix Nmecha (2.854 Spielminuten). Sabitzer (1.721 Minuten) und Chukwuemeka (975 Minuten) kamen - wenn auch oft verletzungsbedingt - seltener zum Zug.

Interesse aus England

Zuletzt wurde Nmecha mit einem Abgang in Verbindung gebracht. Daraus wird aber nichts. Laut "Sky" verlängert der Deutsche frühzeitig seinen 2028 auslaufenden Vertrag bis 2030. Mit dem neuen Arbeitspapier steigt der DFB-Nationalspieler zu den Topverdienern auf.

Nmecha wurde Interesse von Manchester City, Manchester United, Chelsea und den Spurs nachgesagt.

Mehr zum Thema

Barca und Arsenal zeigen Interesse an BVB-Kicker

Barca und Arsenal zeigen Interesse an BVB-Kicker

Deutsche Bundesliga
2
Bricht ein Lienhart-Kollege den Schweizer Transferrekord?

Bricht ein Lienhart-Kollege den Schweizer Transferrekord?

Deutsche Bundesliga
2
So steht es um die Bayern-Zukunft von Christoph Freund

So steht es um die Bayern-Zukunft von Christoph Freund

Deutsche Bundesliga
6
Red-Bull-Konzern zwingt Klub von ÖFB-Trio zu Verkäufen

Red-Bull-Konzern zwingt Klub von ÖFB-Trio zu Verkäufen

Deutsche Bundesliga
43
Begehrt! Ex-Salzburg-Akademie-Coach winkt Topliga

Begehrt! Ex-Salzburg-Akademie-Coach winkt Topliga

International
Offiziell: Schicker fixiert ersten Sommertransfer der TSG

Offiziell: Schicker fixiert ersten Sommertransfer der TSG

Deutsche Bundesliga
1
Schröder an ÖFB-Teamspieler dran

Schröder an ÖFB-Teamspieler dran

Deutsche Bundesliga
8

Kommentare

Deutsche Bundesliga Fußball Fußball International Deutschland (Fußball) Borussia Dortmund Felix Nmecha